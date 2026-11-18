La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta a millones de personas y representa uno de los principales problemas de salud respiratoria. En Argentina, tres de cada cuatro personas que la padecen desconocen su diagnóstico. En el marco del día mundial para prevenir dicha enfermedad, que se conmemora este miércoles 18 de noviembre, especialistas insistieron en la importancia de reconocer los síntomas y realizar controles médicos oportunos.

El doctor Octavio Fernández, médico especialista en neumonología del Sanatorio Parque de Rosario, dialogó con Elonce y explicó que se trata de una enfermedad que puede desarrollarse durante años sin que el paciente advierta el deterioro progresivo de su capacidad respiratoria.

"La EPOC es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podríamos considerarla como el paradigma de la enfermedad pulmonar por tabaco", señaló el profesional, al identificar al consumo de cigarrillos como uno de los principales factores responsables de esta afección.

Una enfermedad que puede avanzar durante años sin ser detectada

El neumonólogo explicó que, si bien el tabaquismo constituye la causa más característica, existen otros factores capaces de favorecer el desarrollo de la enfermedad. Entre ellos mencionó la contaminación ambiental, determinadas exposiciones laborales y condiciones hereditarias que pueden aumentar la susceptibilidad.

"Personas que no fuman también pueden padecer la enfermedad. En nuestras ciudades tenemos una contaminación ambiental importante y en ciertos ambientes laborales hay contaminación con vapores, humos o partículas de distinta clase", detalló Fernández.

Respecto de las manifestaciones clínicas, indicó que la falta de aire es uno de los síntomas centrales de la EPOC. "Es una enfermedad ciertamente seria que compromete al pulmón y que provoca como síntoma fundamental y cardinal la falta de aire, lo que técnicamente llamamos disnea", explicó. También pueden presentarse tos persistente, expectoración y cansancio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Por qué muchas personas desconocen que tienen EPOC

Una de las principales dificultades para detectar la enfermedad es su evolución prolongada. Fernández explicó que el daño respiratorio puede comenzar mucho antes de que aparezcan síntomas suficientemente intensos como para motivar una consulta médica.

"La EPOC es una enfermedad que lleva mucho tiempo, que tiene una latencia muy elevada. La persona que fuma tarda muchos años en desarrollar la enfermedad pero la está incubando a lo largo de ese tiempo", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la detección temprana puede modificar considerablemente las posibilidades de tratamiento. "Es muy importante ser lo más precoces que podamos en la oportunidad del diagnóstico, porque mientras antes diagnostiquemos la enfermedad, antes vamos a poder intervenir y tratarla", expresó.

La espirometría, un estudio sencillo que permite confirmar el diagnóstico

Frente a la preocupación por la cantidad de personas que desconocen su enfermedad, el especialista destacó que existe una herramienta sencilla para identificarla: la espirometría, una prueba que permite evaluar la función pulmonar y detectar alteraciones en el flujo de aire.

"El diagnóstico es muy simple porque se hace con una espirometría. Es una práctica que nosotros los neumonólogos hacemos en la misma consulta y que nos da muchísimos datos y el diagnóstico", explicó Fernández.

El profesional enfatizó que este estudio resulta indispensable para confirmar la presencia de EPOC. "No existe ningún otro método que pueda superar o reemplazar siquiera la espirometría. Es una práctica simple, sin ninguna preparación. No demanda demasiado esfuerzo y es fácil de realizar en el consultorio", afirmó.

Los tratamientos disponibles para mejorar la calidad de vida

Aunque la EPOC es una enfermedad crónica que no tiene cura definitiva, Fernández destacó los avances de la medicina y las posibilidades actuales de controlar sus síntomas, reducir complicaciones y mejorar la evolución de los pacientes.

"Hoy en día tenemos un arsenal de tratamientos, una serie de medicaciones que pueden ser muy efectivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen la enfermedad e incluso hasta la sobrevida", aseguró.

La mayoría de los tratamientos farmacológicos se administra por vía inhalatoria, mediante aerosoles, dispositivos de polvo seco o nebulizaciones. También existen medicamentos inyectables indicados para determinados grupos de pacientes. Su elección depende de la evaluación médica, las características de la enfermedad y las necesidades de cada persona.

Dejar de fumar, la recomendación más importante

Al abordar los cambios de hábitos necesarios después del diagnóstico, Fernández recurrió a una expresión que utiliza habitualmente durante sus consultas para transmitir la importancia de abandonar el cigarrillo.

"Hay cinco medidas fundamentales impostergables: la primera es dejar de fumar, la segunda es dejar de fumar, la tercera, la cuarta y la quinta son dejar de fumar. Después empezamos a charlar de todo lo demás", manifestó.

El neumonólogo también advirtió sobre los posibles riesgos respiratorios de los cigarrillos electrónicos. Señaló que existen publicaciones que relacionan el vapeo con la EPOC, aunque reconoció que todavía falta investigación para determinar la magnitud de sus efectos en comparación con el tabaco convencional. La evidencia científica ha encontrado asociaciones entre vapeo y EPOC, pero continúa el debate sobre la causalidad y los efectos a largo plazo.

La actividad física también forma parte del tratamiento

Además del abandono del tabaco y del tratamiento farmacológico, Fernández destacó la importancia de mantener una vida físicamente activa. Según explicó, el ejercicio constituye un componente fundamental del abordaje integral de la enfermedad respiratoria.

"Otra recomendación para pacientes con EPOC es la actividad física. Ese es un pilar fundamental también para el tratamiento de la enfermedad. Mejora mucho el pronóstico y la sobrevida", sostuvo. Aclaró que estas actividades deben realizarse con orientación de profesionales capacitados, de acuerdo con las posibilidades de cada paciente.