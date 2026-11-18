Un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la zona de un hipermercado, en Paraná, y debió ser trasladado al Hospital San Martín. Tras el episodio, se registraron momentos de tensión entre dos grupos de personas. Se investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre resultó herido de arma de fuego en la zona de un hipermercado, en la ciudad de Paraná, y debió ser trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Pirán y Perette, donde se concentró la presencia policial tras conocerse lo sucedido.
De acuerdo con la información preliminar aportada por Policiales y Judiciales, el hecho se habría producido aproximadamente a una cuadra de la esquina donde trabajaban los efectivos policiales. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se efectuó el disparo ni sobre la identidad de la persona herida.
Luego del traslado del hombre al centro asistencial, la situación continuó siendo tensa en el sector. Dos grupos de personas, ubicados a ambos lados de la avenida, protagonizaron gritos y recriminaciones, mientras se mantenía la presencia policial en las inmediaciones.
Investigan las circunstancias del disparo
Por el momento, se desconoce qué desencadenó el episodio y si existió algún enfrentamiento previo entre las personas involucradas. Tampoco se confirmó si las discusiones registradas posteriormente estuvieron directamente relacionadas con el ataque.
La información disponible no permitió establecer la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre ni su evolución médica tras el ingreso al Hospital San Martín.