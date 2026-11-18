El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en calle Tucumán al 200 de Villaguay. El propietario denunció que los sujetos provocaron disturbios y daños en su vivienda. Un hombre de 42 años fue aprehendido por amenazas y daños.
Un conflicto por un reclamo de dinero terminó con daños en una vivienda y un hombre aprehendido durante la mañana de este miércoles en Villaguay. El episodio ocurrió alrededor de las 8, en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 200.
Según informó la Policía, al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, un hombre de 35 años, quien denunció que tres sujetos habían ingresado al inmueble y ocasionado disturbios en medio de una discusión relacionada con una operación de dinero.
Durante el procedimiento, los uniformados lograron localizar a uno de los presuntos involucrados, de 42 años, quien habría provocado daños en una puerta y en los vidrios de la propiedad.
El damnificado también identificó a otro de los hombres que habrían participado del incidente, aunque este ya se había retirado del domicilio cuando llegaron los efectivos policiales.
Ante lo sucedido, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que tomó conocimiento de las circunstancias del hecho y dispuso las medidas correspondientes.
Finalmente, la Justicia ordenó la aprehensión del hombre de 42 años por los supuestos delitos de amenazas y daños. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras continuaron las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.