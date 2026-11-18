La muerte de una mujer de 41 años en San José, departamento Colón, es investigada por la Justicia, luego de que ingresara sin signos vitales al hospital de esa localidad durante la madrugada del martes. En el marco de las actuaciones, la Policía identificó y demoró preventivamente al hombre que la había trasladado al centro de salud y posteriormente allanó una vivienda, donde secuestró un teléfono celular, un microchip y distintos elementos, entre ellos cucharas con restos de una sustancia que dio positivo para cocaína en una prueba de campo.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de muerte dudosa, debido a que inicialmente no se pudo establecer qué provocó el fallecimiento. Según la información policial, la mujer no presentaba lesiones externas ni signos evidentes de violencia.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, con intervención del fiscal Juan Sebastián Blanc. Mientras avanzaban las pericias, se aguardaban los resultados de la autopsia que debía realizarse en la morgue judicial de Oro Verde.

Cómo ocurrió la muerte de la mujer en San José

El hecho se conoció durante la madrugada del martes, cuando una mujer de 41 años fue trasladada hasta la guardia del Hospital San José.

Según explicó el jefe de la Policía Departamental Colón, comisario Héctor Martínez, en declaraciones al programa Comunicándonos, del periodista Gustavo Saldaña, la mujer habría sufrido un episodio de convulsiones alrededor de las 3.30.

Posteriormente, fue trasladada al establecimiento sanitario por un hombre que la acompañaba. De acuerdo con la información oficial, el traslado se realizó en un remis.

Al ingresar al hospital, la paciente se encontraba sin signos vitales, por lo que el personal médico comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales constataron su fallecimiento a las 4.25.

Ante las circunstancias del deceso y la ausencia de una causa evidente, el personal sanitario solicitó la intervención policial.

El hombre que la trasladó se retiró sin identificarse

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el hombre que acompañó a la mujer hasta el hospital se retiró del establecimiento antes de aportar sus datos personales.

A partir de esa situación, la Policía inició distintas averiguaciones para determinar su identidad y reconstruir los movimientos previos al fallecimiento.

Las tareas incluyeron el análisis de registros fílmicos y otras diligencias que permitieron localizar a la persona que había realizado el traslado.

“Mediante averiguaciones logramos individualizar a quien la había llevado”, explicó Martínez a El Entre Ríos.

Según el comunicado oficial de la Jefatura Departamental Colón, se trataba de un hombre de 39 años, domiciliado en San José.

Por disposición judicial, fue demorado preventivamente mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

Por qué allanaron una vivienda

El comisario Martínez señaló que, durante las primeras diligencias, el hombre identificado no habría brindado información suficiente para esclarecer las circunstancias anteriores al traslado de la mujer.

“No prestó mucha colaboración en brindar pormenores ni permitía el acceso a la vivienda en que supuestamente habrían estado”, explicó el funcionario policial.

Ante esta situación, los investigadores solicitaron una orden judicial para inspeccionar el inmueble y buscar elementos que pudieran resultar útiles para la causa.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas al 500, en San José, en las inmediaciones de su intersección con Yapeyú.

El procedimiento comenzó durante la tarde del martes y estuvo orientado a obtener indicios que permitieran avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Encontraron cucharas con restos de cocaína y otros elementos

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró distintos objetos que fueron incorporados a la investigación.

De acuerdo con el parte oficial de la Jefatura Departamental Colón, entre los elementos incautados se encontraban un teléfono celular y un microchip.

También fueron hallados recortes de nylon, un elemento artesanal adaptado como pipa y dos cucharas con restos de una sustancia blanquecina. La sustancia fue sometida a una prueba de campo, cuyo resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína.

Elementos secuestrados durante el allanamiento

-Un teléfono celular y un microchip.

-Recortes de nylon.

-Una pipa de fabricación artesanal.

-Dos cucharas con restos de una sustancia que dio positivo para cocaína en una prueba de campo.

En declaraciones periodísticas también se mencionó el hallazgo de medicamentos y envases de bebidas alcohólicas en el inmueble.

Qué pasó con el hombre que había sido demorado

Después del allanamiento, el personal policial informó los resultados del procedimiento a la Unidad Fiscal de Investigación de Colón.

La Justicia dispuso la correcta identificación del hombre que había sido demorado preventivamente.

Posteriormente, el ciudadano quedó supeditado a la causa judicial, mientras continuaban las diligencias y pericias correspondientes. Esto significa que permanece vinculado a la investigación, aunque la información oficial no comunicó una imputación penal concreta en su contra.

La Policía tampoco informó sobre la existencia de indicios iniciales de violencia física en el cuerpo de la mujer.

Por ese motivo, la causa continuó bajo la carátula inicial de muerte dudosa, a la espera de los estudios que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento.