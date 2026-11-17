Once presuntas víctimas de trata laboral en Corrientes recibieron asistencia durante dos allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en establecimientos rurales de las localidades de Felipe Yofre y Pancho Cué. Los trabajadores, todos mayores de edad, se encontraban en condiciones habitacionales precarias y habrían sido sometidos a situaciones de explotación laboral.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres, en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la Línea 145, destinada a reportar posibles casos de trata de personas.

Durante los operativos, los efectivos identificaron a 11 trabajadores que presentaban indicadores compatibles con situaciones de explotación laboral. Por disposición judicial, todos recibieron asistencia y acompañamiento de profesionales especializados.

Trabajadores aislados y en condiciones precarias

El primer allanamiento se desarrolló en un establecimiento rural de Felipe Yofre, donde los gendarmes encontraron a dos hombres mayores de edad que residían en condiciones de aislamiento geográfico y trato indigno.

Según informó la fuerza, los trabajadores carecían de acceso a servicios básicos de higiene, alimentación adecuada y remuneraciones acordes con las tareas que realizaban.

El segundo procedimiento tuvo lugar en un predio del paraje Pancho Cué. Allí fueron identificadas otras nueve personas mayores de edad que cumplían extensas jornadas laborales y habitaban instalaciones precarias.

Asistencia a las víctimas e investigación judicial

En ambos operativos participaron efectivos de distintas unidades de Gendarmería Nacional, junto con equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

También intervinieron agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y representantes de la Secretaría de Empleo de Corrientes.

Por orden judicial, las once presuntas víctimas recibieron asistencia integral, mientras que los investigadores secuestraron documentación y otros elementos de interés para avanzar en la causa y determinar eventuales responsabilidades.