Un accidente de tránsito en Santa Fe provocó la muerte de Alberto Calvo, de 72 años, hermano del senador provincial Alcides Calvo. El siniestro ocurrió durante la noche del lunes 16 de noviembre, cuando el automóvil en el que viajaba junto a su hijo perdió el control y terminó en una cuneta de un camino rural. El conductor sobrevivió, aunque sufrió lesiones y debió ser trasladado a un hospital.

El hecho se registró en jurisdicción de Josefina, localidad del departamento Castellanos, a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el vehículo salió del camino e impactó contra el lateral de un canal.

La víctima viajaba como acompañante en un Renault Fluence conducido por su hijo de 38 años. Como consecuencia del impacto, Alberto Calvo falleció en el lugar, mientras que el conductor logró salir del automóvil por sus propios medios y posteriormente recibió asistencia médica.

Cómo ocurrió el accidente en el que murió Alberto Calvo

Según los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando el conductor circulaba por un camino rural y se aproximaba a la Ruta Provincial 22. En ese momento, habría perdido el control del vehículo, que terminó fuera de su trayectoria habitual.

El automóvil quedó detenido dentro de un canal ubicado junto al camino. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué circunstancias provocaron el despiste y se aguardan los resultados de las pericias para determinar la mecánica del accidente.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Frontera informó que recibió el aviso de emergencia alrededor de las 21.15 del lunes. Inmediatamente, dos dotaciones integradas por nueve efectivos, bajo la coordinación del jefe Javier Díaz, se trasladaron al lugar para colaborar con las tareas de rescate y asistencia.

El hijo de la víctima sobrevivió y fue hospitalizado

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron el Renault Fluence accidentado dentro del canal. El conductor, identificado mediante las iniciales N. L. C., había conseguido abandonar el vehículo sin ayuda, aunque presentaba traumatismos de distinta consideración.

Debido a las lesiones sufridas, el hombre de 38 años fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, en Córdoba, donde quedó bajo evaluación de los profesionales médicos.

Hasta este martes, no se había difundido un parte médico actualizado sobre su evolución. Los primeros informes confirmaron que sobrevivió al impacto, pero no precisaron la gravedad de las lesiones ni el tiempo que permanecería hospitalizado.

Quién era Alberto Calvo, hermano del senador santafesino

La víctima fatal, Alberto Calvo, tenía 72 años y residía en la localidad de Josefina, donde ocurrió el accidente. Su fallecimiento generó repercusión por su vínculo familiar con el senador provincial Alcides Calvo.

El legislador representa al departamento Castellanos en el Senado de Santa Fe y pertenece al Partido Justicialista. Su actividad política se desarrolla principalmente en esa región del centro-oeste santafesino, donde se produjo el siniestro.

La muerte de su hermano se produjo mientras ambos ocupantes del vehículo transitaban por un camino rural cercano a la Ruta Provincial 22. Las circunstancias que derivaron en la salida del automóvil de la calzada todavía no fueron esclarecidas.

Investigan las causas del siniestro vial

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Frontera, efectivos de la Guardia Provincial, personal de la Subcomisaría 8.ª de Josefina y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los bomberos realizaron tareas de asistencia y seguridad sobre el vehículo, mientras que los investigadores comenzaron a reunir elementos para reconstruir lo ocurrido. Personal de la PDI de Rafaela arribó alrededor de las 23.30 para continuar con las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito. La investigación deberá determinar las circunstancias que provocaron el despiste y posterior impacto contra el canal, que terminó con la muerte de Alberto Calvo.