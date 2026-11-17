Un choque entre dos camiones en la Autovía Artigas se registró este martes, alrededor de las 5.30, a unos 1.000 metros al sur del puesto caminero Bella Vista, en jurisdicción de Concepción del Uruguay. El siniestro ocurrió cuando uno de los vehículos de carga impactó desde atrás contra otro que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia, uno de los conductores sufrió lesiones leves y el tránsito permaneció parcialmente obstruido.

Según informaron fuentes policiales, ambos transportes circulaban en sentido norte-sur por el tramo oeste de la autovía cuando, por causas que se intentaban establecer, se produjo la colisión por alcance.

(fuente Andrea Pacinelli Locutora Periodista)

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Los vehículos involucrados fueron un camión Iveco Tector 170 con semirremolque, conducido por un hombre de 35 años domiciliado en Moreno, provincia de Buenos Aires, y un Mercedes-Benz 1518 con acoplado, manejado por un hombre de 40 años oriundo de Villa Elisa, Entre Ríos.

Un conductor logró salir de la cabina tras el impacto

Tras recibir el aviso del accidente, una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay se dirigió al lugar para intervenir en el operativo de emergencia.

Inicialmente, se había informado que uno de los camioneros permanecía atrapado dentro de la cabina debido a la magnitud del impacto.

(fuente Andrea Pacinelli Locutora Periodista)

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Sin embargo, cuando los bomberos llegaron, constataron que el conductor había conseguido salir del vehículo por sus propios medios, por lo que no fue necesario realizar maniobras de rescate.

Desde el cuartel señalaron que el hombre presentaba escoriaciones y que se le practicaron las primeras curaciones en el lugar. “Afortunadamente, y dada la magnitud del impacto, las lesiones habrían sido leves”, indicaron desde Bomberos Voluntarios.

Qué lesiones sufrieron los camioneros

De acuerdo con el informe policial, el conductor del Iveco, de 35 años, presentó escoriaciones en una de sus rodillas como consecuencia del choque.

En tanto, el hombre de 40 años que manejaba el Mercedes-Benz no evidenciaba lesiones al momento de la intervención de los efectivos.

(fuente Andrea Pacinelli Locutora Periodista)

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No obstante, se solicitó asistencia sanitaria para realizar la evaluación médica correspondiente y determinar el carácter de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que, al momento de la intervención de los equipos de emergencia, no había personas atrapadas en los vehículos.

Tránsito parcialmente obstruido en la Autovía Artigas

El impacto provocó complicaciones en la circulación vehicular sobre el tramo de la Autovía Artigas donde ocurrió el siniestro.

Según precisaron fuentes policiales, el tránsito permaneció parcialmente obstruido, aunque los vehículos pudieron continuar circulando con precaución.

(fuente Andrea Pacinelli Locutora Periodista)

Personal de Bomberos Voluntarios realizó tareas de limpieza sobre la calzada para retirar los elementos que habían quedado como consecuencia de la colisión y reducir los riesgos para otros conductores.

El operativo también contó con la intervención de efectivos policiales, quienes trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y llevar adelante las primeras actuaciones.

Investigan las causas del choque entre camiones

Las circunstancias que provocaron el accidente quedaron bajo investigación.

La Fiscalía en turno dispuso inicialmente la realización de actuaciones simples, sujetas a los resultados de los exámenes médicos de los involucrados.

Las primeras actuaciones establecieron que ambos camiones circulaban en la misma dirección y que el Iveco impactó contra la parte trasera del Mercedes-Benz.

Pese a la magnitud del choque y a los daños ocasionados en los vehículos, el siniestro no dejó personas con lesiones de gravedad según la información preliminar proporcionada por los organismos intervinientes.