Gualeguaychú: un motociclista sufrió una fractura tras chocar contra un guardarraíl

El hombre perdió el control y chocó contra la contención

Un motociclista de 69 años sufrió lesiones graves este domingo por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en el Acceso Sur de Gualeguaychú. El hombre perdió el control de su vehículo al tomar la rotonda del Parque Industrial y terminó impactando contra un guardarraíl.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:50, cuando el conductor, oriundo de la provincia de Buenos Aires, circulaba a bordo de una motocicleta Ducati Multistrada 1200 y se retiraba de la ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, al ingresar a la rotonda perdió el control del rodado y colisionó contra la estructura de contención ubicada en el sector norte.

Un motociclista sufrió una fractura en Gualeguaychú

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una lesión en una de sus piernas y fue asistido por personal de emergencias. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó al Hospital Centenario para recibir atención médica.

Tras la evaluación correspondiente, el médico policial informó que el motociclista presentaba una fractura de tibia, lesión que fue calificada como de carácter grave.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Séptima, que llevó adelante las actuaciones correspondientes. También trabajaron efectivos de Policía Científica, un mecánico policial y el médico policial para realizar las pericias y establecer las circunstancias del siniestro.