Buscan a una adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar hace una semana en Villaguay

La Policía de Villaguay solicitó colaboración para localizar a Lucrecia Alejandra Aguirre, de 16 años, quien se habría retirado de su domicilio hace aproximadamente una semana. Difundieron sus características físicas y teléfonos para aportar información.
La Policía de Entre Ríos busca a una adolescente de 16 años en Villaguay, quien se habría retirado de su domicilio hace aproximadamente una semana y cuyo paradero se intenta establecer. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para localizarla.
La joven fue identificada como Lucrecia Alejandra Aguirre, de 16 años. El pedido de colaboración fue difundido por la Jefatura Departamental Villaguay, a través de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.
Según la descripción proporcionada por las autoridades, la adolescente es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro y lacio.
Dónde comunicarse para aportar información
Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de la adolescente se comunique inmediatamente al 101 o al teléfono 343-4707567, correspondiente a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Villaguay.
También se puede aportar información personalmente en la dependencia policial más cercana. Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y reiteraron la importancia de brindar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a la joven.