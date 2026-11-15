A nueve años del hundimiento del ARA San Juan, familiares renovaron el reclamo de justicia: "Era evitable"

Se cumplen 9 años de la tragedia del ARA San Juan

Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, una tragedia que terminó con la vida de sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur. En un nuevo aniversario, los familiares renovaron el pedido de verdad y justicia y cuestionaron el resultado del juicio oral realizado este año en Río Gallegos.

A través de un comunicado, las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias expresaron su disconformidad con la sentencia y reclamaron que se determinen todas las responsabilidades por lo ocurrido.

“Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, señalaron al encabezar el pronunciamiento difundido este domingo.

ARA San Juan: qué pasó con el juicio por el hundimiento

El juicio oral, que concluyó en julio de 2026, terminó con una sola condena y tres absoluciones. El excapitán de navío Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, recibió tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.

En tanto, fueron absueltos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes también habían llegado acusados al debate.

La querella consideró insuficiente la pena impuesta a Villamide y cuestionó las absoluciones. Por ese motivo, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar la revisión de la sentencia.

En su comunicado, las representantes de las familias sostuvieron que el proceso judicial permitió establecer que el hundimiento no fue una fatalidad inevitable.

“No fue un accidente. No fue ‘la tormenta perfecta’. No fue culpa de la tripulación. Era evitable”, afirmaron.

Además, apuntaron contra las condiciones en las que navegaba el submarino y las responsabilidades de la cadena de mando. “Al ARA San Juan lo mandaron a navegar en malas condiciones”, manifestaron.

También señalaron que existieron decisiones y responsabilidades del Estado en el envío de los 44 tripulantes al mar, en una embarcación que, según plantearon, no estaba en condiciones adecuadas.

El reclamo por el espionaje a los familiares

El pedido de justicia también incluye la denuncia por el presunto espionaje ilegal que sufrieron los familiares de los submarinistas mientras reclamaban por sus seres queridos.

Según recordaron las abogadas, continúa pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la presentación vinculada con los sobreseimientos dictados en esa investigación.

“Las familias no solo perdieron a sus seres queridos: también fueron espiadas mientras reclamaban justicia”, remarcaron.

A nueve años de la tragedia, los familiares mantienen abiertos los reclamos judiciales y esperan que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del juicio oral.

“Los 44 tripulantes cumplieron con su deber. Deseamos que los jueces cumplan con el suyo. Queremos justicia”, concluyeron Carreras y Arias.

La tragedia del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba por el Atlántico Sur. A bordo viajaban 44 tripulantes, quienes murieron como consecuencia del hundimiento.

Los restos de la embarcación fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad, luego de un extenso operativo de búsqueda.

Desde entonces, los familiares sostienen el reclamo para conocer las circunstancias que provocaron la tragedia y establecer las responsabilidades correspondientes.