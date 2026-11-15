Cuánto cobran los gendarmes en noviembre de 2026: sueldos y adicionales por categoría

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció los salarios de Gendarmería Nacional para noviembre de 2026. Los haberes varían según la jerarquía y contemplan suplementos por prevención barrial, recargo de servicio y responsabilidad jerárquica.
Cuánto cobran los gendarmes por categaría en noviembre de 2026. Los salarios de Gendarmería Nacional en noviembre de 2026 quedaron establecidos mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional que fijó los haberes mensuales del personal en actividad, junto con los adicionales correspondientes a determinadas funciones y servicios.
La escala salarial comenzó a regir el 1° de noviembre y contempló remuneraciones desde $926.691,82 para Gendarme II hasta $3.430.207 para Comandante General, según el grado y la responsabilidad dentro de la fuerza.
La disposición estableció que los montos buscaban reconocer la capacidad, dedicación y responsabilidad exigidas por las funciones de seguridad. Los recursos para afrontar las remuneraciones fueron asignados al presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional.
Cuánto cobra un gendarme en noviembre de 2026
Los haberes mensuales establecidos para cada jerarquía fueron los siguientes:
Jerarquía - Haber mensual -
Comandante General $3.430.207,00
Comandante Mayor $3.122.671,20
Comandante Principal $2.803.307,11
Comandante $2.306.518,49
Segundo Comandante $1.892.527,99
Suboficial Mayor $1.995.475,50
Suboficial Principal $1.805.860,28
Sargento Ayudante $1.641.691,18
Primer Alférez $1.596.820,52
Sargento Primero $1.492.446,49
Alférez $1.418.513,66
Sargento $1.356.769,54
Subalférez $1.289.557,88
Cabo Primero $1.233.426,89
Cabo $1.121.297,09
Gendarme $1.019.361,02
Gendarme II $926.691,82
Adicionales por prevención barrial
La resolución también fijó suplementos particulares para el personal que desempeñó funciones de prevención barrial. Los importes oscilaron entre $447.099,19 para Gendarme II y $1.431.530,71 para Comandante General.
En tanto, un Gendarme percibió un adicional previsto de $466.617,18, mientras que para un Cabo se establecieron $499.280. Estos conceptos correspondieron a funciones específicas y se liquidaron de acuerdo con las condiciones establecidas para cada prestación.
Cuánto se paga por recargo de servicio
La compensación por recargo de servicio contempló dos tramos, según la cantidad de horas adicionales trabajadas. Para servicios de entre tres y cinco horas, los valores llegaron a $36.483,53 para Comandante General y $14.278,74 para Gendarme.
Cuando el recargo superó las cinco horas, los importes alcanzaron $72.967,07 y $28.557,48, respectivamente. Para Gendarme II, ambos conceptos figuraron con valor cero.
Complementos por responsabilidad jerárquica
Finalmente, la normativa estableció un complemento específico para las máximas autoridades de la institución. El jefe de Gendarmería Nacional recibió un adicional previsto de $488.694,44, mientras que para el subjefe se fijaron $440.803,41.
Los valores correspondieron a las escalas oficiales vigentes desde noviembre, sin representar necesariamente el importe final de bolsillo de cada integrante de la fuerza, publicó Perfil.