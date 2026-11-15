Reconocida marca ofrece descuentos de hasta el 80% y promociones 2x1 en zapatillas y ropa deportiva

Una reconocida marca ofrece descuentos en zapatillas, indumentaria deportiva y artículos de fútbol a través de un nuevo outlet ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Adidas, que abrió un local en el barrio de Núñez con promociones 2x1, rebajas del 80% en la segunda unidad de productos seleccionados y precios especiales en distintas categorías.

El establecimiento funciona dentro del complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops, a pocos metros del estadio Monumental de River Plate. La propuesta incluye calzado urbano, ropa de entrenamiento, botines y camisetas oficiales, además de artículos correspondientes a temporadas anteriores.

Entre las principales ofertas se destacan las zapatillas desde $40.000 por unidad al comprar dos pares, botines desde $31.500 y descuentos adicionales en productos discontinuados. También se informaron beneficios bancarios que permiten acceder a reintegros y financiación en cuotas sin interés, sujetos a determinadas condiciones.

Descuentos 2x1 en zapatillas y hasta 80% en ropa deportiva

Una de las promociones más importantes del nuevo outlet de Adidas es el 2x1 en zapatillas seleccionadas. La oferta comprende determinados modelos urbanos y deportivos, con opciones que permiten adquirir dos pares desde $40.000 por unidad. El beneficio está limitado a los productos incluidos en la campaña.

Otra alternativa es el 80% de descuento en la segunda unidad de artículos seleccionados. Esta modalidad alcanza distintas prendas y productos deportivos. Entre los ejemplos difundidos durante la apertura figuran camperones de invierno que quedan a $128.000 cada uno al comprar dos unidades.

Además, el establecimiento cuenta con un sector destinado a los últimos pares de zapatillas, donde se aplica un 30% de descuento directo. Se trata de modelos con disponibilidad limitada, por lo que los talles y diseños pueden variar según el stock existente.

Botines desde $31.500 y camisetas de la Selección Argentina

El nuevo comercio también dispone de una sección dedicada al fútbol. Allí se ofrecen botines desde $31.500, aunque los valores pueden modificarse de acuerdo con el modelo, el talle y las características del calzado.

Entre los productos disponibles aparecen camisetas oficiales de la Selección Argentina. Según los precios difundidos durante la apertura, las versiones titulares tienen un valor de $149.000. La propuesta se completa con indumentaria deportiva y prendas de entrenamiento.

Por su cercanía con el estadio Monumental, el outlet incorpora artículos oficiales de River Plate. Los hinchas pueden encontrar camisetas, camperas, chombas y distintas prendas identificadas con el club, aunque la disponibilidad depende de las existencias del establecimiento.

Beneficios bancarios y financiación en cuotas sin interés

A las promociones comerciales se suman descuentos para clientes de determinadas entidades bancarias. Entre ellos figura un beneficio de BBVA para compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard mediante la aplicación MODO.

La promoción contempla un 30% de reintegro los viernes y sábados, además de opciones de financiación en seis o nueve cuotas sin interés para operaciones superiores a $250.000.

Sin embargo, estos beneficios pueden estar sujetos a topes de devolución, requisitos específicos y restricciones para combinar promociones. Por ese motivo, resulta conveniente verificar las condiciones vigentes antes de realizar una compra.

Dónde queda el nuevo outlet y cuáles son sus horarios

El local está ubicado en avenida Guillermo Udaondo 1365, en Núñez, dentro del complejo X-TIRO Sport · Food · Shops, próximo al estadio Monumental y a la avenida del Libertador.

El establecimiento abre todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, de 10 a 20. Además, dispone de estacionamiento dentro del predio y ofrece una hora sin cargo para quienes realicen una compra.

Los precios y promociones mencionados corresponden a la información difundida durante los primeros días de funcionamiento. Las ofertas pueden modificarse según la disponibilidad de productos y las condiciones comerciales vigentes.