ANSES paga un extra de $556.217: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga un extra de $556.217 en noviembre de 2026 a un grupo específico de beneficiarios que cumple con los requisitos establecidos por el organismo. Se trata de la Asignación por Adopción, una prestación que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y que se entrega a las familias que concretaron legalmente una adopción.

El nuevo importe fue establecido mediante la Resolución 303/2026, que aplicó un incremento del 1,93% a las asignaciones familiares, en línea con la movilidad correspondiente a la inflación de septiembre. Con esta actualización, la prestación pasó de $545.685 a $556.217.

A diferencia de otras prestaciones mensuales, la Asignación por Adopción se abona una sola vez. Sin embargo, el dinero no se acredita automáticamente, ya que los interesados deben realizar el trámite correspondiente y acreditar que cumplen con las condiciones exigidas.

Quiénes pueden cobrar los $556.217 de ANSES

La Asignación por Adopción está destinada a familias que hayan concretado una adopción mediante sentencia judicial y se encuentren comprendidas dentro de los grupos habilitados por ANSES.

Entre quienes pueden acceder al beneficio se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia, incluidos empleados temporarios y rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH por hijo con discapacidad o Asignación por Embarazo, siempre que hayan tenido derecho a alguna de estas prestaciones durante el mes en que se concretó la adopción.

El organismo estableció que los solicitantes deben acreditar su situación familiar y cumplir con los límites de ingresos correspondientes.

Cuáles son los requisitos para recibir la Asignación por Adopción

Para acceder al pago extraordinario, ANSES fijó condiciones relacionadas con los ingresos del solicitante y su grupo familiar.

Los límites establecidos para esta prestación son:

Tope de ingresos individuales: $3.271.814.

Tope de ingresos del grupo familiar: $6.543.628.

Plazo para solicitar el beneficio: dentro de los dos años posteriores a la sentencia judicial de adopción.

Los ingresos que se consideran para determinar si corresponde el pago son los vigentes al momento en que se dictó la sentencia de adopción.

Por este motivo, las familias deben verificar que cumplen con los parámetros establecidos antes de iniciar la gestión.

Qué documentación se necesita para solicitar el pago

ANSES exige la presentación de documentación que permita acreditar la identidad de los solicitantes, el vínculo familiar y la adopción legalmente concretada.

Para iniciar el trámite, se debe contar con:

DNI de la madre y/o del padre.

DNI del hijo o hija.

Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Sentencia judicial de adopción.

La documentación resulta necesaria para que el organismo pueda verificar la situación del grupo familiar y determinar si corresponde otorgar la prestación.

Cuándo se paga el extra de $556.217 de ANSES

El período de liquidación de la Asignación por Adopción correspondiente a noviembre de 2026 se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, este beneficio no cuenta con un calendario organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El pago se realiza una vez que la solicitud fue presentada y aprobada por el organismo, siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas.