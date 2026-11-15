Villaguay: un joven de 19 años robó un auto, lo terminó chocando y quedó detenido

La Policía recuperó este domingo en Villaguay un auto denunciado como sustraído. El vehículo fue localizado tras un choque y un joven de 19 años quedó detenido en el marco del operativo.

La intervención comenzó a las 8.15 con un llamado al Comando Radioeléctrico. El aviso indicaba que el vehículo había sido sustraído mientras estaba estacionado sobre calle Paso.

Minutos después, los efectivos recibieron un aviso por un siniestro vial en calle Vélez Sarsfield. El auto involucrado tenía características similares a las del vehículo denunciado.

El choque y la búsqueda del joven

El automóvil despistó e impactó contra una columna. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el rodado había quedado sobre la vereda.

Según el parte policial, un hombre se dio a la fuga al arribar los agentes. A partir de ese momento, la Policía inició tareas para identificarlo y localizarlo.

Los investigadores lograron individualizarlo y lo vieron ingresar a un domicilio de la zona. La Policía montó un operativo y aprehendió al joven de 19 años.

La intervención de la Fiscalía

La recuperación del auto dio lugar a actuaciones en las que intervinieron el Comando Radioeléctrico y la Sección Asuntos Judiciales. También participó personal de Policía Científica.

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal se sumó a las actuaciones. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno de Villaguay.

La Fiscalía dispuso la detención del joven. El aprehendido quedó alojado en esa condición tras cumplirse las medidas correspondientes.