Derivaron a Paraná al conductor rescatado tras el choque entre un auto y un camión en Ruta 131

El conductor del automóvil que protagonizó un choque en Ruta 131 fue derivado a Paraná debido a las graves lesiones que sufrió en su pierna izquierda. Se trata del automovilista que debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras la colisión entre un Peugeot 208 y un camión Mercedes-Benz que transportaba gas licuado, ocurrida entre los accesos Almafuerte y Presidente Illia, en jurisdicción de Crespo.

La actualización sobre el estado de salud de los involucrados fue confirmada por el comisario principal Mario Bertoli, quien brindó precisiones sobre las consecuencias del siniestro vial que involucró a dos crespenses.

"El conductor del rodado de menor porte debió ser asistido por bomberos voluntarios, para poder extraerlo del automóvil y posteriormente trasladarlo en ambulancia, siendo derivado a la ciudad de Paraná. Presentó heridas graves en su pierna izquierda", puntualizó Bertoli a Estación Plus Crespo.

Foto: FM Estación Plus Crespo.

Qué se sabe sobre el estado de salud del camionero

En cuanto al conductor del camión que transportaba gas licuado, las autoridades confirmaron que también necesitó atención médica, aunque las lesiones que presentó no fueron de gravedad.

"En cuanto al conductor del camión, fue trasladado a un centro asistencial local, por presentar dolencias; pero no revistieron mayor gravedad", agregó el funcionario policial.

De esta manera, se confirmó que ambos conductores recibieron asistencia sanitaria después del impacto, aunque el automovilista presentó las lesiones más importantes y requirió su derivación a Paraná.

Continúan las actuaciones para determinar las causas del choque

El accidente ocurrió sobre la Ruta 131, en el tramo comprendido entre los accesos Almafuerte y Presidente Illia, donde colisionaron un automóvil Peugeot 208 y un camión Mercedes-Benz destinado al transporte de gas licuado.

Tras las primeras intervenciones, la Fiscalía en turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y solicitó la participación de la Dirección General de Policía Científica.

Los especialistas quedaron a cargo de las pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque, mientras continuaban las actuaciones judiciales.