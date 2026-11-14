Dos motociclistas sufrieron lesiones graves tras un choque entre dos motos en localidad entrerriana

Un siniestro vial entre dos motocicletas ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de la Ruta Internacional 136 y la Ruta Provincial 42, a pocos kilómetros de Gualeguaychú. Dos hombres resultaron con lesiones graves y una adolescente sufrió heridas leves.

El accidente se registró alrededor de las 16:40, cuando dos motocicletas Kawasaki, modelos Ninja ZX 636 y Ninja ZX 14 de 1400 cc, circulaban por la Ruta Internacional 136 en sentido este-oeste, desde la República Oriental del Uruguay hacia Gualeguaychú.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Según las primeras averiguaciones policiales, al superar el cruce con la Ruta Provincial 42, uno de los conductores frenó y detuvo su marcha sobre la banquina. En ese momento, el motociclista que circulaba detrás no logró evitar la colisión e impactó contra el primer rodado.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Como consecuencia del choque, ambos conductores, de 36 y 48 años, cayeron sobre la calzada y la banquina. Los dos sufrieron lesiones de carácter grave, con fracturas en una pierna y en la rodilla.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

En tanto, una adolescente de 17 años que viajaba como acompañante en una de las motocicletas presentó lesiones leves. Los tres involucrados fueron trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de Comisaría Quinta, Policía Científica, Mecánico Policial y el médico policial de turno. También trabajó personal de Tránsito de General Pueblo Belgrano, que colaboró con las actuaciones correspondientes.