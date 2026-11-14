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Policiales Siniestro vial en el acceso a Crespo

Chocaron un auto y un camión con gas licuado sobre Ruta 131: un conductor quedó atrapado

El accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta 131, cerca del acceso Illia a Crespo. Bomberos rescataron al conductor de un Peugeot 208, mientras que el camión quedó volcado. La circulación fue interrumpida por el riesgo que representa su carga de gas licuado.

14 de Noviembre de 2026
Accidente en Ruta 131
Accidente en Ruta 131 Foto: Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo

El accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta 131, cerca del acceso Illia a Crespo. Bomberos rescataron al conductor de un Peugeot 208, mientras que el camión quedó volcado. La circulación fue interrumpida por el riesgo que representa su carga de gas licuado.

Un accidente de tránsito entre un camión que transportaba gas licuado y un automóvil Peugeot 208 ocurrió este sábado sobre la Ruta 131, a pocos metros del acceso Illia a la ciudad de Crespo. Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios. El camión terminó volcado sobre uno de sus laterales y la ruta fue cortada completamente al tránsito.

 

El siniestro fue reportado a las 11:07, cuando la guardia del cuartel de bomberos recibió un llamado que alertó sobre la colisión. Inmediatamente, dos dotaciones se dirigieron al lugar para asistir a los involucrados y asegurar el sector.

Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)

Al arribar, los efectivos constataron que el conductor del Peugeot 208 no podía salir por sus propios medios, por lo que debieron realizar tareas de rescate para liberarlo del vehículo.

Rescataron al conductor del automóvil

 

Los Bomberos Voluntarios trabajaron sobre el automóvil para retirar al conductor que había quedado atrapado como consecuencia del choque.

 

Una vez finalizadas las maniobras de rescate, el automovilista fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones.

Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)

Por su parte, el conductor del camión consiguió salir de la cabina por sus propios medios, pese a que el vehículo de carga terminó volcado sobre su lateral izquierdo.

 

En el operativo participaron dos dotaciones integradas por un total de siete bomberos, quienes desarrollaron las tareas de rescate y adoptaron las medidas de seguridad necesarias.

 

Cortaron completamente la Ruta 131 por el camión con gas licuado

 

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación sobre la Ruta 131, debido al riesgo que representa la carga de gas licuado transportada por el camión.

 

El vehículo permaneció volcado sobre su lateral izquierdo, por lo que se estableció un perímetro de seguridad para evitar que conductores y otras personas se aproximaran al sector.

Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)

Desde Bomberos Voluntarios explicaron que la interrupción del tránsito se mantendrá hasta que se pueda realizar de manera segura el trasvase de la carga hacia otro camión.

 

Posteriormente, deberán efectuarse las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado y recuperar su posición original.

Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociaci&oacute;n Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)
Accidente en Ruta 131 (foto Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo)

Temas:

Accidente en Ruta 131 Crespo Ruta 131 choque de camión y auto camión con gas licuado
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