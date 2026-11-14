Una entrerriana llegó a la final del reality Supervivencia al Desnudo tras un desafío extremo: “El 80% es mental”

La entrerriana Ana Lis Pitter llegó a la instancia final de “Supervivencia al Desnudo: Náufragos”, el reality de Discovery en el que enfrentó durante 35 días las dificultades de sobrevivir en una isla de Filipinas. La participante, oriunda de Concepción del Uruguay, volvió a demostrar sus habilidades para conseguir alimentos, agua y refugio en condiciones extremas.

Pitter ya había participado en el formato televisivo y se había consagrado ganadora de la tercera temporada de “Supervivencia al Desnudo Latinoamérica”. Tras aquella experiencia, aceptó un nuevo desafío junto a otros competidores que también habían formado parte de ediciones anteriores.

En una entrevista concedida a la revista Weekend, de Perfil, la entrerriana explicó cómo se preparó para la aventura. “No sabía adónde iba; me enteré cuando estaba en viaje. Así que tenía que ir preparada para todo”, relató.

En esta oportunidad, la aventura comenzó con un naufragio nocturno y se desarrolló en un entorno natural que puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes. Durante más de un mes, debieron organizarse para conseguir recursos básicos y afrontar las dificultades propias del aislamiento.

El desafío de sobrevivir 35 días en Filipinas

La nueva edición del programa presentó condiciones de supervivencia que exigieron a los participantes utilizar sus conocimientos y adaptarse a un ambiente desconocido.

La búsqueda de alimentos, el acceso al agua potable y la construcción de refugios fueron algunas de las tareas fundamentales que debieron resolver durante la experiencia. A estas dificultades se sumó el desgaste físico y emocional provocado por la permanencia prolongada en la isla.

Ana Lis Pitter consiguió completar el desafío y alcanzar la instancia final, sumando así una nueva participación destacada en el reality internacional.

La fortaleza mental, clave para sobrevivir

Pitter aseguró que sus conocimientos de supervivencia surgieron durante su infancia, cuando aprendió distintas habilidades vinculadas con la naturaleza junto a su padre, quien era pescador y cazador.

“Sé nadar, sé cazar, sé hacer trampas. Sabiendo que iba a un desafío así, llevé mi machete y un arco con flechas. Pero lo que más llevé fueron mis habilidades y, por supuesto, la fortaleza mental”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de la preparación psicológica para afrontar situaciones extremas. “En la supervivencia es un 80% mental y un 20% habilidad”, afirmó.

Un naufragio nocturno y horas dentro del agua

El comienzo de la experiencia fue uno de los momentos más difíciles para la participante. A diferencia de otras ediciones, los competidores debieron enfrentar un naufragio durante la noche.

“Todo empezó con shock. Estábamos supuestamente yendo al lugar en una lancha y de repente lanzaron una bengala en la noche”, recordó.

La entrerriana contó que había entrenado para caminar largas distancias descalza, pero el inicio del desafío fue completamente diferente.

“Esperaba bajar al amanecer, probablemente caminar muchos kilómetros descalza, y sin embargo estuve como cuatro o cinco horas adentro del agua”, relató.

Sobre aquel momento, reconoció: “Tuve unos momentos de locura al principio, pero me dije: ‘Esto es lo que me toca afrontar, hay una familia y gente apoyándome detrás, hay que ponerle el cuerpo’”.

Serpientes venenosas, tiburones y dificultades de convivencia

Durante los 35 días en Filipinas, los participantes estuvieron expuestos a distintos peligros naturales. Uno de los episodios más arriesgados ocurrió cuando Pitter capturó una serpiente que posteriormente descubrió que era venenosa.

“La serpiente que cacé y comimos era venenosa. En el momento no lo pensé: vi comida y ataqué”, contó. Luego explicó que identificó el peligro al observar las características del animal.

También mencionó la presencia de medusas, ciempiés tóxicos y tiburones que observaron en reiteradas oportunidades.

Sin embargo, la supervivencia no dependió únicamente de enfrentar las condiciones naturales. La convivencia con sus compañeros estadounidenses, Malú y Darin, también representó una dificultad.

“No fue fácil compartir la experiencia con personas del otro lado del planeta que se conocían entre sí y hablaban el mismo idioma”, sostuvo. Además, explicó que las barreras lingüísticas, el hambre y el cansancio complicaron las relaciones dentro del grupo.

El regreso a casa y el valor de las cosas cotidianas

Tras completar la experiencia, Pitter reflexionó sobre cómo cambió su percepción de las comodidades habituales.

“Abrir la canilla y que salga agua es un milagro, y una bendición tan grande, al igual que tener jabón o bañarme con agua caliente. Damos por sentadas cosas básicas que en la naturaleza no lo son”, expresó.

La participante también describió cómo el aislamiento modificó sus sentidos y sus hábitos de descanso. Según relató, llegó a percibir olores a grandes distancias y experimentó cambios en sus horarios de sueño debido a la ausencia de luz artificial.

Finalmente, reveló qué fue lo que más extrañó durante su permanencia en Filipinas. “Anhelaba abrazar a mis hijos, tengo tres varones, mellizos de 12 y el otro de 11 años, y tomar mate”, confesó.

Concepción del Uruguay apareció en el episodio final

Uno de los momentos particulares del cierre de “Supervivencia al Desnudo: Náufragos” estuvo relacionado con la ciudad de origen de la participante entrerriana.

Durante una secuencia del episodio final, la producción mostró imágenes de Concepción del Uruguay, en las que se pudo observar a Ana Lis Pitter recorriendo distintos sectores de la ciudad, informó La Pirámide.