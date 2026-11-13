Familia entrerriana pagó $30 millones por su casa y solo le hicieron la platea: "Te roban los sueños con impunidad"

Una de las damnificadas en estafas en construcción de viviendas.

Una mujer de Gualeguay denunció que pagó alrededor de 30 millones de pesos para construir su vivienda, pero la empresa contratada únicamente realizó la platea. Se trata de Florencia Guevara, una de las damnificadas en la causa que investiga presuntas estafas atribuidas a los responsables de Mundo Steel Framing, cuyo perjuicio económico denunciado supera los 137 millones de pesos.

En diálogo con Elonce, la mujer contó que contrató la construcción de una vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados en noviembre de 2025, luego de recibir una propuesta de financiación. Para reunir el dinero inicial, su familia recurrió a préstamos y vendió un plan de ahorro que llevaba cinco años pagando.

“Nos dieron un presupuesto por más o menos por 60 millones de pesos. Teníamos que hacer una entrega de la mitad. Conseguimos el dinero, nos prestaron y también vendimos un plan que veníamos pagando hacía cinco años”, relató.

La confianza que terminó en una denuncia

Guevara explicó que conoció a personas vinculadas con la empresa durante una situación familiar delicada. Cuatro años atrás, tras el nacimiento prematuro de uno de sus hijos, debió trasladarse a Paraná y recibió acompañamiento de familiares de una de las personas posteriormente denunciadas.

“En ese momento me acompañaron, me contuvieron un montón. La verdad que estaba muy agradecida con ellos”, recordó.

Con el tiempo, comenzaron a ofrecerle alternativas para concretar su proyecto habitacional. Según relató, las propuestas incluían promociones y financiación, lo que terminó por convencerla de firmar el contrato.

“Nosotros necesitábamos urgente tener un techo, alquilábamos y se complicaba. La oferta fue muy tentadora y entramos”, explicó.

La damnificada aseguró que el acuerdo fue firmado ante escribanía. Sin embargo, después de efectuar los pagos comenzaron los problemas con los planos y los plazos de ejecución.

Solo construyeron la platea y dejaron de responder

Según su testimonio, en enero la empresa realizó los primeros trabajos en el terreno, pero la construcción no avanzó más allá de esa etapa.

“Nos hicieron solamente la platea, con unos tubos y una conexión, y nada más”, afirmó.

Guevara indicó que posteriormente se incorporaron aproximadamente 11 metros cuadrados al proyecto, lo que implicó un pago adicional de alrededor de 4,5 millones de pesos, según recordó.

A partir de entonces, sostuvo que las comunicaciones con la firma se volvieron cada vez más difíciles.

“Nosotros enviábamos mensajes y siempre la excusa era que se estaban organizando, el corralón... Siempre una excusa tras otra”, señaló.

La mujer contó que entre abril y mayo tomó conocimiento, a través de Elonce, de la existencia de otros damnificados y comenzó a contactarse con ellos.

“Fue terrible, una amargura tremenda, una desilusión, una traición que uno siente más porque había un vínculo”, expresó.

“Nos encontramos sin ahorros y con un alquiler que renovar”

Las consecuencias económicas de la situación afectaron directamente a la familia, que debió continuar alquilando mientras esperaba una solución.

“Este año fue muy duro. Nos encontramos sin ahorros, con un alquiler que renovar que no podíamos costear. Siempre nos ayuda la familia”, manifestó.

Guevara también aseguró que la situación repercutió en su bienestar emocional y en la organización cotidiana del hogar.

“Influyó mucho en el estado de ánimo, depresión, ansiedad. Fue muy duro, fue un golpe muy bajo”, relató.

Además, señaló que su cuñado también habría resultado perjudicado por la misma empresa, luego de entregar diez millones de pesos para la construcción de un quincho.

“A él le habían hecho un presupuesto por un quincho. Entregó diez millones de pesos y no hicieron absolutamente nada”, aseguró.

La causa reúne 14 hechos y podría llegar a juicio en diciembre

La Fiscalía de Paraná reunió pruebas correspondientes a 14 hechos atribuidos a los responsables de Mundo Steel Framing, en una investigación por presuntas estafas vinculadas con contratos de construcción de viviendas.

El perjuicio económico denunciado supera los 137 millones de pesos y, según la información difundida sobre el expediente, se prevé que la causa sea elevada a juicio en diciembre.

Guevara valoró los avances judiciales y destacó la importancia de que otras personas afectadas formalizaran sus denuncias.

“Fue una noticia muy grata saber que ahora se eleva a juicio, porque no puede ser que roben con tanta impunidad los sueños de la gente”, expresó.

La mujer sostuvo que existen otros damnificados que realizaron entregas de dinero similares a la suya, mientras que algunos habrían aportado vehículos o departamentos como parte de pago.

El pedido de recuperar el dinero

De cara a la próxima instancia judicial, Guevara manifestó que su principal expectativa es obtener una respuesta de la Justicia y recuperar, al menos parcialmente, los fondos entregados.

“Estamos muy agradecidos con el fiscal y con la gente que se toma en serio realizar la denuncia, porque muchos estaban desilusionados y desesperanzados”, afirmó.

Estafa por construcción de viviendas: el perjuicio denunciado supera los $137 millones

También pidió que se investigue el destino del dinero recibido por los responsables de la firma.

“La plata la recibieron por transferencias. En algún lado está. Necesitamos que se busque la ruta de ese dinero y ver si se puede recuperar algo”, reclamó.

Finalmente, resumió el pedido de su familia y de otros damnificados: “Queremos justicia, recuperar algo del dinero invertido. Confiamos, invertimos y no sabemos qué hicieron con la plata. Era mucho dinero. Queremos lo nuestro”.