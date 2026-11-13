Estados Unidos suspendió todos los vuelos de salida por fallas en las comunicaciones

La suspensión de vuelos en Estados Unidos fue ordenada por la Administración Federal de Aviación tras detectar graves problemas en las comunicaciones del control aéreo. Las aeronaves en vuelo pueden aterrizar y las autoridades investigan el origen de la interrupción.
La suspensión de vuelos en Estados Unidos fue ordenada este viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA), debido a graves fallas en las comunicaciones del sistema de control del tránsito aéreo. La medida alcanzó a todos los vuelos de salida del país y fue adoptada por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, según informó el organismo.
La disposición impidió el despegue de los aviones que permanecían en tierra, mientras que las aeronaves que ya se encontraban en vuelo recibieron autorización para aterrizar. En tanto, las llegadas internacionales quedaron sujetas a evaluaciones individuales, de acuerdo con las condiciones operativas.
Antes de extender la restricción a todo el territorio estadounidense, la FAA había interrumpido las operaciones aéreas en Chicago por problemas en las comunicaciones del control del tráfico aéreo, según informó la agencia Reuters. Posteriormente, la medida se amplió a nivel nacional y quedó vigente hasta nuevo aviso.
Las autoridades investigan el origen de las fallas
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los equipos técnicos de la FAA comenzaron a investigar las causas de la interrupción que afectó al sistema aeronáutico.
“Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, expresó el funcionario mediante una publicación en redes sociales, mientras continuaban las tareas para determinar el alcance del inconveniente.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existieran elementos para vincular inicialmente el episodio con una acción deliberada. “No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, declaró durante una conferencia de prensa.
El Gobierno descartó indicios de un ataque
Mullin también advirtió que la recuperación del sistema podría demandar tiempo. “No se va a resolver en una hora”, sostuvo al referirse a las dificultades técnicas que enfrentaban las autoridades aeronáuticas.
En ese contexto, el funcionario buscó transmitir tranquilidad y remarcó que la interrupción no debía interpretarse como una amenaza terrorista. “Esto no es otro 11-S. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones”, afirmó.
Mientras tanto, un representante del Congreso estadounidense, cuya identidad no fue revelada, señaló a The New York Times que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa habían comunicado que todavía no se conocía con precisión el origen de las fallas.
La suspensión nacional de despegues representó una medida excepcional para el sistema aeronáutico estadounidense, mientras los organismos federales trabajaban para restablecer las comunicaciones y garantizar la seguridad de las operaciones.
Antecedente: la segunda suspensión nacional desde el 11-S
La interrupción de este viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El antecedente anterior ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de notificaciones de seguridad para pilotos obligó a detener temporalmente las salidas de vuelos domésticos.
El episodio volvió a poner bajo atención la infraestructura de comunicaciones aeronáuticas estadounidense, cuyo proceso de modernización había recibido una asignación de 12.500 millones de dólares aprobada por el Congreso durante 2025.
Al momento de los primeros reportes, las autoridades no habían establecido un horario definitivo para normalizar las operaciones. La FAA mantenía la investigación técnica, mientras los pasajeros debían consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.