Caída global de Microsoft: cómo afectó a los correos, las reuniones y el acceso a archivos

Microsoft informó este viernes 13 de noviembre que comenzó a restablecer sus servicios tras una interrupción global que afectó a Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas. La compañía advirtió que algunos usuarios todavía podían sufrir problemas intermitentes de acceso y demoras en la entrega de correos electrónicos.

La falla comenzó el jueves 12 y se concentró en Exchange Online, el servicio que administra los buzones de correo de Microsoft 365. El incidente también alcanzó a funciones de otras aplicaciones que dependen de ese sistema, como la consulta de calendarios y la programación de reuniones.

Según la empresa, varios servidores quedaron fuera de servicio de manera inesperada y el resto de la infraestructura debió absorber la carga. El alcance fue internacional, aunque la compañía no precisó cuántas personas resultaron afectadas.

Qué servicios de Microsoft 365 registraron problemas

En Outlook, los inconvenientes incluyeron dificultades para ingresar al buzón y demoras en el envío o la recepción de mensajes. Los problemas alcanzaron tanto a la versión web como a la aplicación de escritorio.

En Teams, la falla afectó funciones vinculadas con el calendario, como el acceso a reuniones programadas. Las llamadas y los mensajes que funcionan de forma independiente del correo podían seguir utilizándose.

Algunos usuarios de Copilot tuvieron dificultades para iniciar conversaciones o consultar información de sus correos, calendarios y archivos. En Word, Excel y PowerPoint, las funciones básicas siguieron disponibles, aunque hubo inconvenientes para abrir documentos recientes o compartir archivos mediante SharePoint.

Cómo repercutió la falla en empresas y organismos públicos

En Singapur, la agencia gubernamental de tecnología informó que el correo oficial quedó fuera de servicio y que trabajaba con Microsoft para restablecerlo. En Filipinas, la Corte Suprema comunicó que la interrupción afectó algunas de sus operaciones, entre ellas las respuestas por correo electrónico.

El Gobierno de Japón también reportó problemas en sus sistemas y recurrió a canales alternativos de comunicación. En Estados Unidos, la empresa Workhorse Group postergó una conferencia en la que tenía previsto presentar sus resultados trimestrales.

Air India redirigió sus servicios de correo para seguir recibiendo consultas, mientras que IndiGo informó demoras en la atención por esa vía. OpenAI y Anthropic reportaron dificultades en las herramientas que conectan sus plataformas con Microsoft 365.

Qué informó la empresa sobre la recuperación

Microsoft indicó que la disponibilidad del servicio y la entrega de mensajes habían mejorado a medida que reincorporaba servidores. La compañía reportó avances en América del Norte y Europa, además de señales de recuperación en Asia-Pacífico.

La empresa amplió a 48 horas el plazo de reintento de entrega para proteger los mensajes demorados mientras reduce la acumulación de correos pendientes. La medida busca darles más tiempo para llegar a destino durante la recuperación.

En su actualización de la mañana del viernes, Microsoft señaló que seguía trabajando sobre la infraestructura afectada. Mientras avanzaban las reparaciones, el acceso a los buzones y la entrega de mensajes todavía podían presentar interrupciones puntuales.