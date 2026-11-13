El blanqueo laboral de ARCA vence el 28 de noviembre: qué deben completar los empleadores

El sábado 28 de noviembre de 2026 vence el plazo de ARCA para regularizar trabajadores del sector privado mediante el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Hasta ese mismo día, los empleadores deberán cancelar al contado o incorporar a un plan de pagos la deuda que quede después de aplicar la condonación.

El régimen, previsto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, alcanza a relaciones de trabajo iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026, inclusive. Para acceder, el vínculo debe seguir vigente al momento de la adhesión.

Aunque el trámite puede completarse en noviembre, octubre de 2026 es el último período devengado que se puede incluir. ARCA precisó que, para incorporar ese mes, la irregularidad que se busca corregir debe haber persistido hasta entonces.

Qué trabajadores se pueden regularizar

El régimen incluye a los trabajadores que nunca fueron registrados y a quienes figuran con una fecha de ingreso posterior a la real. En ambos casos, el empleador debe dar el alta o corregir la fecha en el servicio “Simplificación Registral”.

También se pueden regularizar relaciones laborales en las que el sueldo declarado fue inferior al efectivamente pagado. En esos casos, el empleador deberá informar la remuneración real en las declaraciones juradas que correspondan.

Si la empresa utiliza el Libro de Sueldos Digital, la corrección de las diferencias salariales debe reflejarse en ese sistema y en el formulario 931. Desde el período de adhesión, las declaraciones deberán consignar el salario efectivamente abonado.

Cuánto se condona según el tipo de empleador

El régimen prevé una condonación del 90% sobre la deuda alcanzada para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que cumplan las condiciones. Para las empresas, ARCA exige el certificado MiPyME vigente al momento de adherir.

Las medianas empresas de los tramos 1 y 2 pueden acceder a una condonación del 80%, también con el certificado vigente. Para los demás empleadores, la reducción es del 70%.

En determinados conceptos, la condonación es total. Entre ellos figuran las obligaciones alcanzadas del Sistema Nacional del Seguro de Salud, del régimen de riesgos del trabajo y del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Cómo se puede pagar el saldo pendiente

Quienes elijan cancelar la deuda al contado obtendrán una reducción adicional del 50% sobre el saldo que quede después de la condonación. El pago se realiza mediante un Volante Electrónico de Pago generado en “Mis Facilidades”.

La otra opción es adherir al plan de pagos del PER, disponible en el mismo servicio. El 28 de noviembre vence el plazo para ingresar al plan y, una vez aceptado, las cuotas se pagan según el cronograma correspondiente.

Antes del vencimiento, los empleadores deberán completar las altas o rectificaciones, presentar las declaraciones juradas que correspondan y resolver el saldo pendiente mediante alguna de las dos modalidades de pago.