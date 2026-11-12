ARCA reglamentó el descuento del 50% en multas: quiénes pueden acceder y hasta cuándo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el descuento del 50% en multas tributarias por determinadas infracciones a los deberes formales. La medida se oficializó este jueves mediante la Resolución General 5927/2026, publicada en el Boletín Oficial, y estableció los requisitos, las condiciones y los plazos para acceder al beneficio.

La normativa reglamentó el régimen especial de reducción de multas contemplado en el artículo 17 de la Ley 27.826 y precisado posteriormente por el Decreto 1253/2026. La reducción alcanza exclusivamente a las sanciones previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la Ley 11.683.

Según estableció la resolución, el beneficio se aplicará de pleno derecho, sin necesidad de una intervención adicional de los contribuyentes, excepto cuando las multas se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

Quiénes pueden acceder al descuento del 50% de ARCA

La resolución estableció que podrán acceder al beneficio las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con el correspondiente Certificado MiPyME y registren esa caracterización en el Sistema Registral del organismo.

También quedaron comprendidas las personas humanas y las sucesiones indivisas, así como determinadas entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA.

Entre estas últimas se encuentran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, asociaciones simples, entidades religiosas y otras organizaciones civiles contempladas expresamente en la reglamentación.

La condición para acceder al beneficio deberá verificarse al momento en que se cometió la infracción formal. Además, quedaron excluidos los contribuyentes categorizados como Grandes Contribuyentes comprendidos en el ámbito establecido por la Resolución General 5670.

Qué multas tendrán una reducción del 50%

La reglamentación precisó que el descuento se aplicará a las multas correspondientes a obligaciones cuyos vencimientos hayan operado a partir del 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.799.

Asimismo, las infracciones deberán haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026, cuando entró en vigencia la Ley 27.826.

Otro requisito establece que, al 9 de octubre, las multas no debían encontrarse firmes o, en caso de estar firmes, no debían haber sido canceladas.

La resolución también aclaró que se considerarán canceladas aquellas multas cuyos importes hayan sido consolidados mediante la adhesión a un régimen de facilidades de pago.

De esta manera, el beneficio no alcanza de manera general a todas las sanciones tributarias, sino únicamente a las que cumplan las condiciones establecidas por la legislación y su reglamentación.

Hasta cuándo hay tiempo para acceder al beneficio

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la fijación de una fecha límite para regularizar las obligaciones formales que originaron las sanciones.

ARCA estableció que los contribuyentes deberán cumplir con los deberes formales omitidos hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, para acceder a la reducción del 50% de las multas comprendidas.

El cumplimiento de esta condición resulta necesario para obtener el beneficio, incluso cuando la sanción reúna los demás requisitos establecidos.

En los casos generales, la reducción operará automáticamente una vez cumplidas las condiciones correspondientes.

Qué ocurre con las multas que están en discusión

La resolución contempló un procedimiento específico para las sanciones que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

En estas situaciones, los contribuyentes deberán cumplir previamente con la obligación formal omitida y efectuar una presentación ante ARCA hasta el 18 de diciembre de 2026.

El trámite deberá realizarse mediante el servicio web “Presentaciones Digitales”, seleccionando la opción “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.

En esa presentación será necesario identificar la multa alcanzada e informar el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se hubiera determinado o aplicado la sanción, además de los datos necesarios para individualizarla.

La reglamentación indicó que dicha presentación implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte de la multa que no resulte reducida, así como la renuncia a toda acción y derecho, con la correspondiente asunción de costas y gastos judiciales cuando corresponda.

Qué sucede con las multas que ya fueron pagadas

ARCA aclaró que la reducción del 50% no permitirá solicitar la devolución de los importes que hayan sido abonados antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826.

En consecuencia, el beneficio no dará lugar al reintegro de multas pagadas con anterioridad, aun cuando las sanciones hubieran estado vinculadas con infracciones comprendidas en el régimen.

La medida quedó incorporada al régimen especial de reducción de multas creado por la Ley 27.826 y reglamentado por el Decreto 1253/2026.