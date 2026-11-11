Un paranaense trasladó al Papa León XIV durante su histórica visita a Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Eduardo Uribe, oriundo de Paraná, integró la tripulación aérea encargada de trasladar al Papa León XIV durante su visita al país. Participó del vuelo que trajo al Pontífice a Argentina y de los desplazamientos entre Buenos Aires y Córdoba.
Un paranaense trasladó al Papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina. Se trata de Eduardo Javier Uribe, quien integró la tripulación técnica de Aerolíneas Argentinas encargada de los desplazamientos del Pontífice. Además de participar en los vuelos entre Buenos Aires y Córdoba, formó parte del operativo que culminó este miércoles con el traslado del Santo Padre a Perú.
La aerolínea de bandera completó la operación especial con el vuelo AR1096, que despegó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 y arribó a Lima a las 16.50. El trayecto se realizó a bordo de un Airbus A330-200, con una tripulación especialmente asignada para acompañar al Papa y su comitiva oficial.
La participación de Uribe tuvo un significado particular para Entre Ríos, ya que el trabajador aeronáutico oriundo de Paraná fue uno de los profesionales que intervinieron directamente en los vuelos papales. Su nombre figuró entre los integrantes de la tripulación técnica del último tramo de la visita.
Quiénes integraron la tripulación que trasladó al Papa
En el vuelo AR1096, que unió Ezeiza con Lima, la tripulación técnica estuvo conformada por Gustavo Horacio García Lemos, Jorge Omar Hernández, Mauricio Alejandro Quezada Gottschalk y Eduardo Javier Uribe.
Por su parte, el equipo de cabina estuvo integrado por Roberto Morandi, Marta Bernardi, Román Peralta, Ivana Panizzi, Yamile Massad, Santiago Brito, María Beale y Natalia María De Colla.
Todos formaron parte de la operación especial organizada por Aerolíneas Argentinas para concretar el traslado del Pontífice y su delegación. El vuelo hacia la capital peruana marcó la finalización de la participación de la compañía en los desplazamientos correspondientes a la visita papal.
El paranaense también participó de los vuelos a Córdoba
La intervención de Eduardo Uribe no se limitó al viaje internacional que llevó a León XIV hacia Perú. El paranaense también integró la tripulación encargada de trasladar al Pontífice durante sus desplazamientos entre Buenos Aires y Córdoba.
Estos vuelos formaron parte de la agenda desarrollada por el Santo Padre en territorio argentino y requirieron una coordinación especial entre los equipos aeronáuticos y los responsables de la organización de la visita.
De esta manera, Uribe participó de distintas etapas del recorrido papal y representó una presencia entrerriana dentro del personal que tuvo a su cargo los traslados aéreos.
La tercera vez que Aerolíneas Argentinas trasladó a un Papa
La operación también tuvo un valor histórico para Aerolíneas Argentinas, debido a que fue la tercera oportunidad en la que la compañía transportó a un Santo Padre.
Los antecedentes se remontan a 1982 y 1985, cuando la aerolínea de bandera estuvo a cargo de vuelos realizados por el papa Juan Pablo II.
Con el traslado de León XIV, la empresa volvió a participar de una operación vinculada con una visita pontificia, esta vez mediante un dispositivo que incluyó vuelos dentro de Argentina y el trayecto internacional hacia Perú.
Un entrerriano en un acontecimiento histórico
La presencia de Eduardo Javier Uribe en la tripulación permitió vincular a Paraná con uno de los acontecimientos religiosos más importantes de 2026.
Su participación adquirió especial relevancia por tratarse de un operativo internacional que involucró al máximo representante de la Iglesia católica y a su comitiva oficial.
Así, el paranaense Eduardo Javier Uribe fue parte de la tripulación que trasladó al Papa León XIV, tanto durante sus actividades en Argentina como en el vuelo que partió desde Ezeiza hacia Lima, con el que Aerolíneas Argentinas completó su tercera operación de transporte de un Pontífice.