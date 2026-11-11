La muestra de arte ADN celebra su sexta edición con casi 30 obras realizadas por estudiantes en Paraná

La sexta edición de la muestra de arte ADN reúne casi 30 obras de estudiantes de distintas carreras en la Escuela de Artes Visuales López Carnelli, en Paraná. La propuesta tiene como eje temático la herencia y permanecerá abierta al público hasta el sábado 21 de noviembre, fecha en la que también formará parte de la Noche de las Galerías.

La exposición se destaca por ser organizada por y para los alumnos. Esta muestra reúne producciones de estudiantes de diferentes carreras y disciplinas. La iniciativa busca generar oportunidades para que artistas en formación presenten sus trabajos, compartan experiencias y participen de las distintas etapas de organización de una muestra artística.

Ludmila Fernández, productora de la exposición, explicó a Elonce que “son casi 30 obras que vienen de la mano de artistas y estudiantes, no solamente de la Escuela de Artes, sino también de Humanidades y Ciencias Sociales”. Según destacó, la convocatoria estuvo abierta a quienes quisieran sumarse a esta sexta edición.

La herencia como inspiración artística

La temática elegida para este año es la herencia, abordada desde una perspectiva que va más allá de los bienes materiales o los objetos transmitidos entre generaciones. La propuesta invita a reflexionar sobre aquello que las personas reciben y conservan a lo largo de su vida.

“Para nosotros, la herencia no es únicamente un objeto o algo físico. Puede ser un gesto, una actitud, una acción”, explicó Fernández sobre el concepto que atraviesa las producciones.

La organización comenzó varios meses antes de la inauguración. Según contó la productora, el equipo retomó el proyecto entre marzo y abril con la intención de darle continuidad y ofrecer nuevos espacios de participación.

“Quisimos tomar ADN, que estaba medio inconcluso, y con nuestro grupo dijimos que podíamos darle otra oportunidad para que artistas de acá tengan la posibilidad de ser parte de una muestra”, recordó.

Una exposición organizada por estudiantes

Una de las particularidades de ADN es que tanto la producción como la coordinación y el montaje están a cargo de estudiantes. La iniciativa cuenta con equipos de curaduría, diseño, comunicación y otras áreas que acompañan a los artistas durante todo el proceso.

Luciana Godoy, integrante de la coordinación, destacó que la experiencia permite aprender aspectos de la actividad artística que exceden la realización de una obra.

“Es un espacio súper interesante porque, aparte de que es gestionado por estudiantes y dedicado a estudiantes, es un proceso que se realiza durante todo el año para que los artistas puedan crecer o desarrollar alguna obra que tienen en mente”, expresó.

La coordinadora también valoró el trabajo colectivo que hizo posible la exposición. “No solamente somos nosotras dos. Tenemos un equipo de curadores que hizo este recorrido con los artistas, además de los equipos de comunicación, diseño y montaje”, señaló.

La experiencia de participar por primera vez

Entre los expositores se encuentra Luciana Espinosa, quien manifestó su satisfacción por incorporarse a una propuesta que seguía desde hacía tiempo.

“Estoy súper contenta de poder participar de esta muestra. Ya la venía viendo desde hace dos años y nunca se me había dado participar. Se me hace súper lindo que los estudiantes puedan pensar todas estas cosas para nosotros mismos”, relató.

La artista destacó especialmente el acompañamiento recibido durante la preparación. “Hay muchos para los que es la primera muestra. Aprendemos de montaje, de cómo hacer la obra. Los curadores me acompañaron un montón y aprendí muchísimo este año, gracias a ellos y a mis compañeros artistas”, aseguró.

La muestra participará de la Noche de las Galerías

La exposición podrá visitarse hasta el sábado 21 de noviembre, cuando la Escuela de Artes Visuales López Carnelli participará de la Noche de las Galerías, una propuesta que también incorporará espacios culturales e instituciones educativas.

Durante esa jornada, ADN permanecerá abierta aproximadamente hasta la medianoche, ofreciendo una oportunidad para recorrer las producciones y conocer el trabajo de los estudiantes.

De esta manera, la sexta edición de ADN busca consolidarse como un espacio de formación, intercambio y exhibición artística, donde los propios estudiantes asumen el desafío de organizar una muestra y compartir sus creaciones con la comunidad.