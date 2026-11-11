Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 5 exhibieron sus proyectos en muestra anual e invitaron a una peña

La Escuela de Educación Técnica Nº 5 Malvinas Argentinas de Paraná realizó su muestra anual de talleres, una actividad que permitió a estudiantes de distintos cursos exhibir los conocimientos y habilidades adquiridos durante el ciclo lectivo 2026. La propuesta se desarrolló este miércoles, en el marco de la Semana de la Educación Técnica, con la participación de familiares, docentes, vecinos y miembros de la comunidad educativa.

Durante una recorrida de Elonce por la institución, el vicerrector Mariano Cerutti y el jefe de Taller, Marcelo Medrano, explicaron las características de la exposición, las orientaciones que ofrece la escuela y las oportunidades de formación profesional que tienen los alumnos.

“Lo que hacemos es mostrar los trabajos que los chicos realizan anualmente dentro de los programas curriculares, tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior”, explicó Cerutti. Además, destacó que la actividad se organiza todos los años y que la institución busca incorporar mejoras en cada edición.

Los estudiantes mostraron sus conocimientos en diferentes especialidades

La exposición reunió proyectos de herrería, carpintería, electricidad, hidráulica, metalmecánica, ajuste y control numérico, entre otras áreas de formación.

Medrano explicó que el aprendizaje comienza con actividades manuales y el uso de herramientas básicas, para luego avanzar hacia conocimientos más complejos y específicos según la orientación elegida.

“Lo que planteamos es que los chicos desarrollen todas sus capacidades y destrezas en los distintos talleres desde el ciclo básico. Arrancamos con trabajos manuales y herramientas, y después llegamos al ciclo superior con una formación más especializada”, señaló.

En ese sentido, detalló que la escuela ofrece la orientación de Electricista con Orientación en Electrónica Industrial, que incluye contenidos vinculados con automatización, sistemas de control e instalaciones eléctricas domiciliarias.

“El chico, cuando egresa con su título técnico, puede matricularse, firmar planos y realizar los pedidos de acometida y toda la documentación legal correspondiente”, explicó el jefe de Taller.

Una formación especializada en hidráulica

Otra de las propuestas educativas de la institución es la orientación en Hidráulica, que permite a los estudiantes adquirir conocimientos relacionados con el comportamiento de los fluidos y el funcionamiento de distintos sistemas.

“Los chicos de Hidráulica se abocan a todo lo que son fluidos, líquidos, caudales y bombas. Es una carrera muy interesante y prácticamente única en la provincia”, destacó Medrano.

El docente remarcó que uno de los objetivos principales de la educación técnica es que los egresados puedan acceder a herramientas concretas para su futuro profesional.

“La finalidad es dar a conocer nuestro perfil profesional. El alumno egresa con un título técnico con el cual puede matricularse”, sostuvo.

De esta manera, la muestra permitió que las familias conocieran no solamente los trabajos realizados durante el año, sino también las posibilidades laborales y de continuidad educativa que ofrecen las especialidades.

Una escuela abierta a las familias y a la comunidad

Las autoridades destacaron que la muestra anual constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la institución y los vecinos del barrio.

“La finalidad es conmemorar la Semana de la Educación Técnica abriendo la escuela a la comunidad y recibiendo la visita de padres, familiares, amigos y personas interesadas en conocer nuestra propuesta”, explicó Medrano.

Por su parte, Cerutti valoró la participación de las familias durante la jornada. “A lo largo de todo el día estuvieron llegando padres de los alumnos y también vecinos que se acercaron. Tenemos un vínculo bastante fuerte con todo el barrio y siempre tratamos de brindarnos a la comunidad”, expresó.

La exposición podrá visitarse hasta el sábado 14 de noviembre, según confirmaron las autoridades.

Además, aclararon que quienes no puedan asistir durante esos días tendrán la posibilidad de solicitar recorridas guiadas para conocer las instalaciones y los talleres.

“Siempre estamos predispuestos a recibir a los padres y a los chicos interesados en conocer nuestra propuesta. Esta es su casa”, manifestó el vicerrector.

Inscripciones abiertas para el próximo ciclo lectivo

Durante la entrevista con Elonce, las autoridades también confirmaron que la institución ya comenzó a recibir inscripciones para el próximo año escolar.

“Desde finales de octubre y principios de noviembre tenemos abiertas las inscripciones. Gracias a Dios, contamos con una buena afluencia, incluso mayor que el año pasado, lo cual nos pone muy contentos”, señaló Medrano.

El jefe de Taller explicó que el proceso continuará hasta la finalización del actual ciclo lectivo y se retomará en febrero, cuando comiencen las actividades correspondientes al nuevo período escolar.

Las familias interesadas podrán acercarse a la institución para recibir información sobre las orientaciones disponibles, las características de la formación y los requisitos de ingreso.

La Escuela Técnica Nº 5 realizará su peña anual el viernes

Como parte de las actividades de integración con la comunidad, la escuela también anunció la realización de su tradicional peña anual.

El encuentro se desarrollará el viernes 13 de noviembre, a partir de las 19, y contará con la participación de microemprendedores de Paraná.

“Este año vamos a tener la presencia de microemprendedores de la ciudad, con la intención de abrir otro canal de comunicación con la comunidad y vincular los aspectos técnicos que fortalecemos en la escuela con quienes desarrollan sus propios emprendimientos”, explicó Cerutti.

La actividad buscará generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, familias y emprendedores locales, además de mostrar las posibilidades de aplicación de los conocimientos técnicos en diferentes actividades productivas.

Muestra Anual de talleres en la EET Nº5 Malvinas Argentinas

Las autoridades agradecieron la visita de Elonce y reiteraron la invitación a participar de las propuestas organizadas por la institución.

La muestra anual se enmarcó en una serie de actividades que distintas escuelas técnicas de Entre Ríos desarrollaron durante noviembre para exhibir los proyectos elaborados por sus estudiantes y poner en valor el trabajo realizado durante el ciclo lectivo.