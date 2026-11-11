Semana de la Prematurez: hospitales entrerrianos realizarán talleres y actividades

El Ministerio de Salud de Entre Ríos organizó actividades por la Semana de la Prematurez en hospitales de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Habrá talleres, charlas sobre cuidados y lactancia, capacitaciones y una caravana familiar.
La Semana de la Prematurez se conmemora del 11 al 17 de noviembre y el Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsó actividades en distintas maternidades de la provincia para promover el cuidado y seguimiento de los bebés nacidos antes de término. La programación incluye talleres, charlas, capacitaciones para profesionales y encuentros destinados a las familias.
Bajo el lema “Bebés pequeños, grandes oportunidades: Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”, la campaña de 2026 busca garantizar igualdad de oportunidades para los niños prematuros y destacar la importancia de mantener los controles médicos después del alta de neonatología.
La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, explicó que “se considera prematuro a un bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación” y señaló que estos niños necesitan tanto el acompañamiento familiar como la atención de equipos de salud capacitados durante su crecimiento.
La importancia del seguimiento de los bebés prematuros
Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que la atención de los bebés prematuros no debe limitarse a su internación inicial, sino continuar mediante controles interdisciplinarios durante la primera infancia.
En ese marco, se desarrollan capacitaciones para profesionales sobre reanimación, estabilización y traslado de recién nacidos, además de estrategias vinculadas al control prenatal, el puerperio y el desarrollo infantil.
También se refuerza la vigilancia epidemiológica de los nacimientos prematuros y se promueve la creación de comités de morbimortalidad neonatal y materna, destinados a analizar situaciones de riesgo y mejorar la atención sanitaria.
Actividades en el hospital San Roque de Paraná
El hospital materno infantil San Roque de Paraná iniciará las actividades este miércoles 11 de noviembre, a las 10, con un encuentro frente al establecimiento, sobre calle La Paz, que contará con la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.
Durante los días siguientes se desarrollarán talleres rotativos en distintos servicios del hospital, orientados a fortalecer el acompañamiento de los bebés prematuros y sus familias.
La programación finalizará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 16, con una caravana desde el hospital hasta la plaza Mujeres Entrerrianas. En ese espacio se realizarán actividades recreativas para toda la familia, con la participación de los Bomberos Voluntarios.
Charlas y talleres en Concordia
El hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia realizará la apertura de la Semana de la Prematurez este miércoles, desde las 9, en la sala de espera de los consultorios externos.
Durante la jornada se presentará el cronograma de charlas sobre estimulación temprana, cuidados y lactancia en bebés prematuros, destinadas a brindar información y herramientas a las familias.
Las actividades concluirán el martes 17 de noviembre, a las 9.30, con un taller reflexivo para madres de Neonatología, que se desarrollará en la residencia de madres La Casita.
Jornadas en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay
En Gualeguaychú, el hospital Centenario organizará una jornada el sábado 14 de noviembre, desde las 8, en el auditorio de su nuevo edificio. Se abordarán temas relacionados con la transición a la vida extrauterina y la reanimación cardiopulmonar neonatal (RCP).
La convocatoria estará dirigida tanto a profesionales y trabajadores de la salud como a personas interesadas en conocer los cuidados necesarios para los recién nacidos prematuros.
Por su parte, el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay desarrollará actividades del 16 al 20 de noviembre. La programación incluirá el seguimiento de niñas y niños prematuros, los cuidados posteriores al alta hospitalaria y la capacitación en reanimación cardiopulmonar neonatal.
Las propuestas forman parte de las acciones provinciales por el Día del Niño Prematuro, que se conmemora el 15 de noviembre, y buscan fortalecer el acompañamiento sanitario y familiar durante las distintas etapas del desarrollo infantil.