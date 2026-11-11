"Necesitamos respuestas": enfermeros protestaron en Paraná por salarios y condiciones laborales

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores de enfermería se concentraron frente al Ministerio de Salud para exigir mejoras salariales, pases a planta y cambios en las condiciones laborales. La protesta se replicó en diez departamentos y se enmarcó en las medidas de fuerza anunciadas por ATE.
La movilización de enfermeros en Paraná por salarios y condiciones laborales se concretó este miércoles frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos. Trabajadores de hospitales y centros de salud reclamaron mejoras salariales, pases a planta permanente y respuestas a expedientes administrativos que, según denunciaron, permanecen paralizados.
La protesta fue convocada por la Asociación de Enfermería, ATE, estudiantes de enfermería y trabajadoras autoconvocadas de la costa del Uruguay. Según los organizadores, las manifestaciones se replicaron en diez de los 17 departamentos entrerrianos, con medidas de retención de servicios.
Silvia Lubo, integrante de la Comisión Directiva de ATE, cuestionó la situación del sistema sanitario provincial. "Estamos esperando respuesta en relación al salario más digno para todos los trabajadores del sistema de salud", expresó a Elonce.
Reclamos salariales y falta de respuestas
Entre los pedidos figuran el pago de prolongaciones de jornada, el reconocimiento de funciones y la regularización de trabajadores. También denunciaron demoras en el tratamiento de expedientes vinculados con estas solicitudes.
Ezequiel Ávila, secretario general de la Asociación de Enfermería, sostuvo que llevan cinco meses reclamando soluciones. Recordó que el 1 de octubre presentaron petitorios ante el Ministerio de Salud, el gobernador y el Ministerio de Trabajo.
"Hasta ahora, ninguna respuesta", manifestó. Además, advirtió que los manifestantes permanecerían frente al organismo hasta obtener una contestación de las autoridades provinciales.
Cuestionamientos a la organización laboral
Los trabajadores también rechazaron la interpretación del artículo 19 de la Ley Provincial 10.930, relacionada con los descansos y feriados. Consideran que su aplicación incrementa la sobrecarga horaria del personal.
Una de las manifestantes cuestionó la falta de reconocimiento económico de licenciaturas, posgrados y funciones de gestión. "Estamos cansados", expresó, al reclamar una revisión de las condiciones laborales.
"Estos 5.000 enfermeros de la provincia cuidan a 1.500.000 entrerrianos. Por favor, necesitamos respuestas", sostuvo otra trabajadora durante la concentración.
Medidas de fuerza en hospitales
La movilización había sido anunciada por ATE el 4 de noviembre, junto con medidas de fuerza en establecimientos sanitarios. El gremio anticipó la suspensión de cirugías programadas en los hospitales San Martín y San Roque, con atención de urgencias garantizada.
La convocatoria también incluyó a instrumentadores quirúrgicos, médicos, administrativos y personal de maestranza. No obstante, durante la cobertura de este miércoles no se confirmó si las suspensiones anunciadas se concretaron.
"No podemos caer en el error de creer que la salud pública es una ambulancia o un ecógrafo. Lo son también, pero es primero y fundamentalmente la gente que trabaja en salud", expresaron los manifestantes, quienes reiteraron su pedido de diálogo con el Gobierno provincial.