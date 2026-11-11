Dibu Martínez ya trabaja en cancha: cuándo se definirá si ataja frente a Uruguay

Dibu Martínez se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina con el objetivo de atajar en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. El arquero volvió a trabajar en cancha este martes 10 de noviembre, después de la operación por una fractura de mandíbula que sufrió a fines de octubre.

A principios de semana, el futbolista del Chelsea ya hacía ejercicios de fuerza en el gimnasio del predio de la AFA. Allí se cruzó con Claudio Tapia y bromeó sobre cómo le había quedado el rostro tras el golpe: “Sigo fachero”.

La lesión se produjo durante un partido de la Premier League, en un choque con un defensor de Everton. El impacto obligó al marplatense a operarse de urgencia y en Inglaterra preveían que estaría varias semanas más fuera de las canchas.

Qué contó Dibu Martínez sobre su recuperación

Según informó TyC Sports, el arquero contó en una entrevista con Los Edul que habló con Lionel Scaloni y Martín Tocalli antes de viajar. “Mi plan es estar en la doble fecha para atajar”, dijo sobre el objetivo que se planteó al incorporarse a la convocatoria.

En esa charla, Dibu Martínez explicó qué intervención le hicieron. “Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes”, relató sobre la operación en la mandíbula.

La recuperación también le exigió adaptar su alimentación. Contó que mantenía su peso con el seguimiento de su nutricionista, aunque a veces sentía que le faltaba fuerza durante los entrenamientos.

Cuándo se definirá si juega ante Uruguay

El martes, Dibu Martínez salió a una de las canchas auxiliares del predio junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. El cuerpo técnico seguirá su evolución durante las próximas prácticas antes de definir quién ocupará el arco.

El propio futbolista dejó abierta la posibilidad de volver en el segundo amistoso. “No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”, explicó.

La decisión se tomaría entre el jueves y el viernes. Si Scaloni considera que el marplatense todavía necesita más tiempo, Rulli y Musso son las alternativas para atajar frente a Uruguay.

Los dos amistosos de la Selección Argentina

El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre a las 20, en la Bombonera. Allí, el equipo de Scaloni se medirá con Uruguay en el clásico rioplatense.

El segundo encuentro se disputará el martes 17 de noviembre ante Costa Rica. Para ese partido, la delegación viajará a Córdoba y jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

El cruce en Córdoba le daría a Dibu Martínez cuatro días más de recuperación si queda al margen del clásico. La titularidad sigue abierta para ambos compromisos.