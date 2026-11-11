Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

Irán designó este miércoles 11 de noviembre como organizaciones terroristas a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina. El Ministerio de Exteriores iraní anunció la medida en respuesta a la decisión de Buenos Aires de aplicar la misma calificación a la Guardia Revolucionaria Islámica.

El comunicado de Teherán identificó expresamente a las dos fuerzas. El Ejército Argentino quedó fuera del anuncio.

La Cancillería iraní advirtió que el Gobierno argentino sería responsable de las consecuencias de la decisión. El comunicado dejó sin precisar qué efectos concretos tendría la designación para las dos instituciones.

Qué argumento dio Teherán

Según informó Infobae, el Ministerio de Exteriores de Irán invocó una ley nacional que prevé medidas de reciprocidad. La norma se aplica a países que acompañen o respalden la decisión de Estados Unidos de designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

La diplomacia iraní calificó de “acto hostil” la medida tomada por Buenos Aires. Bajo ese argumento, encuadró a las dos fuerzas argentinas en el régimen previsto por su legislación.

Estados Unidos había incorporado a la Guardia Revolucionaria a su lista de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. Esa decisión es la referencia que utiliza la ley iraní para definir cuándo corresponde aplicar represalias.

Por qué Argentina incluyó a la Guardia Revolucionaria

La Oficina del Presidente anunció el 31 de marzo de 2026 que el Gobierno de Javier Milei había declarado organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fundamentó la medida en informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y atentados cometidos en territorio argentino.

Entre los antecedentes, la Presidencia citó el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992. También mencionó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994.

El Gobierno argentino atribuyó la ejecución de los ataques a Hezbollah y señaló la participación de funcionarios de Irán y de miembros de la Guardia Revolucionaria. El comunicado oficial sostuvo que las investigaciones judiciales y de inteligencia respaldaban esa atribución.

El antecedente con el Reino Unido

A comienzos de noviembre, Teherán había adoptado una medida similar contra la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas. En ese mismo pronunciamiento, calificó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como un “grupo hostil”.

En el caso británico, la Cancillería iraní cuestionó que Londres hubiera facilitado a Estados Unidos el acceso a instalaciones militares y logísticas durante el conflicto. También citó la decisión del Reino Unido de considerar a la Guardia Revolucionaria una amenaza para su seguridad nacional.

La Unión Europea también incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas en enero de 2026. La decisión se produjo tras la represión de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar a comienzos de año en Irán.