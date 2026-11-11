Quiénes pueden solicitar el DNI gratuito y qué requisitos deben cumplir

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) modificó el procedimiento para solicitar y aprobar la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida fue establecida mediante la Disposición 755 y fija nuevos criterios administrativos para evaluar los pedidos de exención del pago.

La normativa contempla dos modalidades de acceso al beneficio: la gratuidad automática, cuando el sistema verifica que la persona reúne las condiciones previstas por la legislación, y la solicitud voluntaria para quienes no obtengan esa aprobación y carezcan de recursos económicos para afrontar el costo del documento.

Para estos últimos casos, el organismo establec1e un procedimiento de evaluación individual mediante una herramienta informática denominada Bandeja de Gratuidad, donde se analizará la documentación presentada antes de autorizar la emisión del DNI.

Qué se necesita para solicitar el DNI gratuito

De acuerdo con el manual aprobado por el RENAPER, las personas que no reciban la gratuidad automática deberán presentar un Certificado de Gratuidad, firmado por el solicitante y con intervención de un licenciado en Trabajo Social habilitado o un profesional afín, conforme a las condiciones que determine cada jurisdicción.

El documento deberá tener una antigüedad inferior a 30 días al momento de iniciar el trámite y contener información que permita acreditar la imposibilidad económica de pagar el DNI.

El formulario oficial contempla datos personales, composición del grupo familiar, condiciones habitacionales, situación de salud y educación, actividad laboral e ingresos económicos.

También requiere una evaluación profesional sobre las circunstancias que justifican la solicitud. El certificado tiene carácter de declaración jurada, por lo que la información consignada deberá ser veraz y completa.

En qué casos pueden rechazar la gratuidad

El nuevo procedimiento establece controles sobre los antecedentes documentarios de cada solicitante. Entre los criterios que podrán motivar el rechazo se encuentran la existencia de trámites anteriores en producción o documentos pendientes de entrega.

También se evaluará si la persona gestionó un pasaporte durante el año en curso o el anterior, o si solicitó un DNI exprés, en 24 horas o al instante durante ese período.

Sin embargo, el manual aclaró que estos criterios son orientativos y podrán contemplarse excepciones cuando existan circunstancias particulares debidamente justificadas.

Otro punto relevante es que la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica, por sí sola, el otorgamiento automático del DNI gratuito. En los casos de solicitud voluntaria, también deberá acreditarse la falta de recursos económicos.

Cómo se evaluarán las solicitudes

Los pedidos ingresarán a la Bandeja de Gratuidad, donde el RENAPER verificará individualmente la documentación y los antecedentes de cada solicitante.

Cuando se detecten inconsistencias en trámites iniciados en dependencias del organismo, las áreas responsables dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para subsanar las observaciones.

Si la solicitud es rechazada, la persona recibirá una notificación automática al número de teléfono declarado y podrá presentarse nuevamente para iniciar otro trámite.

El organismo advirtió que las solicitudes sujetas a revisión pueden requerir más tiempo que aquellas cuya gratuidad se aprueba automáticamente.

La normativa también alcanza a las solicitudes provenientes de los registros civiles provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esos casos, además del certificado correspondiente, será necesaria la autorización previa de la autoridad provincial competente antes de que el RENAPER evalúe y apruebe la gratuidad.

El nuevo sistema busca unificar los criterios de evaluación y registrar las decisiones adoptadas sobre cada solicitud.