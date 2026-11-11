Alerta por viruela del mono en Brasil: aumentaron los casos y detectaron una cepa más contagiosa en Argentina

Durante las últimas semanas, Brasil registró un aumento de casos de viruela del mono (mpox), con nuevos contagios concentrados principalmente en San Pablo y Río de Janeiro. En paralelo, Argentina confirmó 23 casos en lo que va de 2026, entre ellos cuatro correspondientes al clado Ib, una variante del virus asociada con una mayor transmisibilidad entre personas. La situación cobró relevancia ante el movimiento turístico entre ambos países y la proximidad de las vacaciones de verano.

Según los datos difundidos por las autoridades sanitarias brasileñas, San Pablo registró 64 nuevos contagios durante el último mes, mientras que Río de Janeiro confirmó 74 casos en los últimos dos meses. Esta última cifra representó un incremento de siete veces respecto del mismo período de 2025.

El Ministerio de Salud de Brasil informó que el país acumuló 832 casos de viruela símica durante 2026, con una mayor concentración de contagios en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y Brasilia. Frente a esta situación, especialistas recomendaron reforzar las medidas de prevención, especialmente entre quienes tienen previsto viajar al país vecino.

Argentina registró casos de una variante más contagiosa

En Argentina, los registros epidemiológicos difundidos indicaron que durante 2026 se notificaron 23 casos de viruela del mono, con un promedio cercano a un nuevo contagio semanal.

Entre los casos identificados, al menos cuatro correspondieron al clado Ib, una variante detectada inicialmente en la República Democrática del Congo y que despertó especial atención por su capacidad de transmisión.

Los contagios de esta variante fueron registrados en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires, donde se identificaron dos casos. El primero de ellos fue detectado en marzo y recibió atención médica en un hospital porteño.

Aunque el incremento de contagios generó preocupación, los especialistas señalaron que la situación no debía equipararse automáticamente con la emergencia sanitaria internacional declarada en 2022.

Cómo se contagia la viruela del mono

El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, explicó a Clarín que la transmisión del virus se produce principalmente mediante el contacto físico estrecho con una persona infectada.

“En Brasil ahora está bajo vigilancia el clado Ib, el más contagioso. El virus se puede transmitir por vía respiratoria, siempre que haya contacto estrecho; el contacto con las lesiones infectadas; fluidos como la sangre, el semen o vaginales. Y también se puede transmitir a través de platos, toallas y sábanas contaminados”, detalló.

El especialista aclaró que la transmisión respiratoria de la viruela símica requiere condiciones de proximidad y no presenta la misma facilidad de propagación que enfermedades como el sarampión o el Covid-19.

Entre las principales vías de contagio se encuentran el contacto directo con lesiones cutáneas, las relaciones sexuales, la exposición a fluidos corporales y el uso compartido de objetos contaminados.

Cuáles son los síntomas y cuándo aparecen

La viruela del mono puede manifestarse inicialmente con síntomas similares a los de una infección viral común, aunque posteriormente pueden aparecer lesiones características en la piel.

“Empieza como un cuadro gripal: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios inflamados. Luego empiezan a aparecer lesiones en la piel que se diseminan por todo el cuerpo”, explicó López.

El período de incubación puede variar, por lo que los síntomas no necesariamente aparecen inmediatamente después del contacto con una persona infectada.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor muscular, la cefalea, la inflamación de ganglios y las erupciones cutáneas, que pueden localizarse en distintas partes del cuerpo, incluida la región genital.

Ante la aparición de lesiones sospechosas, especialmente después de un contacto de riesgo, los profesionales recomendaron realizar una consulta médica y evitar el contacto estrecho con otras personas hasta recibir indicaciones sanitarias.

Brasil reforzó la vacunación ante el aumento de casos

Frente al incremento de contagios, el Ministerio de Salud brasileño avanzó en gestiones para adquirir 25.000 dosis adicionales de vacunas contra la viruela del mono.

La estrategia de inmunización estuvo dirigida principalmente a grupos con mayor riesgo de exposición, sin contemplar una campaña de vacunación masiva para toda la población.

López también destacó la importancia de la atención temprana y explicó que existen tratamientos antivirales que pueden utilizarse bajo supervisión médica.

Respecto de la vacunación posterior a una exposición, señaló que su aplicación durante los primeros días puede contribuir a prevenir la enfermedad o reducir su gravedad, de acuerdo con las condiciones de cada paciente.

Qué precauciones deben tomar quienes viajen a Brasil

El incremento de casos coincidió con un período de importante circulación de turistas entre Argentina y Brasil. A los viajes habituales se sumaron eventos internacionales, como el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en San Pablo y la visita del papa León XIV a Argentina.

Con las vacaciones de verano cada vez más próximas, los especialistas insistieron en la importancia de conocer las formas de transmisión y reconocer los síntomas de la enfermedad.

Entre las recomendaciones se destacaron evitar el contacto directo con lesiones sospechosas, no compartir toallas ni elementos personales potencialmente contaminados y consultar rápidamente ante síntomas compatibles con mpox.

“La gente tiene que saber que si viaja a Brasil, si tiene un contacto estrecho puede contagiarse o transmitir la enfermedad en caso de tenerla. Es importante la consulta precoz para que el paciente pueda ser aislado”, advirtió López.