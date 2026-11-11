El Gobierno creó una comisión para reformar el Código Civil sobre los animales

El Gobierno prepara una reforma del Código Civil sobre animales

Mediante la Resolución 548, el Ministerio de Justicia de la Nación creó una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial en materia del régimen jurídico de los animales.

El equipo estará integrado por representantes del Ministerio de Justicia, profesionales del derecho, integrantes del Poder Judicial, especialistas y organizaciones vinculadas con la protección animal,que tendrán como objetivo analizar las disposiciones actuales del Código Civil y Comercial y formular propuestas de modificación legislativa.

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio señala que el régimen vigente contempla a los animales dentro de la categoría de cosas muebles semovientes, es decir, aquellas que pueden desplazarse por sí mismas.

También menciona antecedentes judiciales nacionales que reconocieron a determinados animales como sujetos de derecho, entre ellos los casos de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia.

La comisión deberá analizar el tratamiento jurídico de los animales y las posibles modificaciones al Código Civil y Comercial.

Uno de los puntos incluidos expresamente será la situación de los animales de compañía en el ámbito de las relaciones familiares.

La resolución hace referencia al concepto de familia multiespecie y a la necesidad de analizar el cuidado de los animales cuando se produce una ruptura matrimonial o de una unión convivencial.

Plazos para presentar el proyecto

La comisión estará coordinada por Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sus integrantes desarrollarán las tareas con carácter ad honorem, sin remuneración adicional.

El anteproyecto y sus fundamentos deberán presentarse ante la Secretaría de Justicia dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera reunión formal.

Ese plazo podrá prorrogarse por otros 45 días, mediante una solicitud fundada del coordinador.