Un joven recibió tres disparos y permanece internado en grave estado: el video del ataque

Un joven de 29 años recibió tres disparos de arma de fuego en el barrio 30 de Octubre, en Concepción del Uruguay. Fue trasladado al Hospital Urquiza, donde permanecía internado con pronóstico reservado. Investigan las circunstancias del ataque.
Un joven de 29 años recibió tres disparos de arma de fuego durante un violento episodio registrado en la tarde de este martes en el barrio 30 de Octubre, en Concepción del Uruguay. La víctima fue trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde permanecía internada con estado de salud reservado.
El hecho ocurrió sobre calle 12 del Oeste Bis, en circunstancias que todavía eran materia de investigación. Hasta el momento, no se habían informado oficialmente los motivos que desencadenaron el episodio ni la identidad de las personas involucradas.
Según la información preliminar, el joven presentaba tres heridas provocadas por proyectiles. Una de ellas sería superficial, otra se localizaría en la zona costal y la tercera habría ingresado en la región del abdomen o la pelvis, publicó Arriba Noticias.
Investigan las circunstancias del ataque
Debido a la gravedad de las lesiones, el herido recibió asistencia médica y quedó internado en el Hospital Urquiza. Su evolución permanecía bajo observación de los profesionales de salud.
Por el momento, no se había confirmado si existían personas detenidas en relación con el hecho. Tampoco trascendieron detalles sobre la mecánica del ataque ni sobre la posible utilización de un arma de fuego que hubiera sido secuestrada.
Se aguardaba información oficial de las autoridades policiales y judiciales para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que el joven recibió los disparos.