Fijaron nuevos requisitos para la importación de ropa usada

El Gobierno nacional estableció nuevos requisitos sanitarios y administrativos para la importación de ropa usada, entre los que se encuentran el lavado obligatorio a temperaturas superiores a los 71 grados, la certificación de desinfección y la prohibición de ingresar ropa interior y calzado usados.

La normativa461/2026, dictada por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, aprobó un procedimiento aplicable a los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90 de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Los importadores deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos antes del envío de la mercadería, mediante una certificación emitida por un organismo habilitado y validada previamente por el Organismo Argentino de Acreditación.

Lavado obligatorio y controles sanitarios

El Anexo II de la resolución establece que las prendas deberán someterse a un proceso de lavado a temperaturas superiores a los 71 °C durante más de 25 minutos.

Ese período deberá contabilizarse a partir del momento en que la totalidad de la carga haya alcanzado la temperatura exigida, de acuerdo con la norma AS/NZS 4146.

Además, el proceso de preparación deberá garantizar la desinsectación y acaricidación de amplio espectro, con el objetivo de prevenir el ingreso de chinches de cama, ácaros y otras plagas reglamentadas.

La normativa también establece que las prendas deberán presentar un pH de entre 5,5 y 7, para evitar que los residuos de detergentes o desinfectantes industriales generen dermatitis en los usuarios.

En el caso de textiles delicados sometidos a desinfección química, las sustancias utilizadas, más allá del hipoclorito de sodio, deberán contar con registros vigentes ante organismos de alta vigilancia sanitaria, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o el Instituto Robert Koch (RKI).

Secado, empaquetado y productos prohibidos

El procedimiento exige que las prendas sean sometidas a un proceso de secado a temperaturas superiores a los 60 °C.

Cuando los materiales no permitan ese tratamiento, podrá utilizarse radiación ultravioleta u otro método que garantice la exposición completa de la prenda, incluidas las costuras y los pliegues.

Una vez finalizados los procesos de lavado y secado, la ropa deberá empaquetarse herméticamente de manera inmediata para evitar el crecimiento de hongos durante el transporte internacional.

Los paquetes deberán estar identificados según el tipo de prendas y el público al que están destinados, diferenciando entre niños, niñas y adolescentes, y adultos.

La resolución estableció expresamente que no podrán importarse ropa interior ni calzado usados. La prohibición también alcanzará a textiles procedentes de instituciones sanitarias, hospitalarias, veterinarias o actividades en las que pudieran haber estado en contacto con fluidos de personas o animales.

Cómo deberán realizarse los trámites

El Anexo I dispuso que las personas o empresas interesadas en importar ropa usada deberán iniciar el procedimiento mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Para ello, tendrán que seleccionar el trámite denominado "Solicitud para la importación de ropa usada", constituir un domicilio electrónico y completar una declaración jurada.

La presentación deberá incluir información sobre el importador, su CUIT, domicilio, actividad económica, procedencia y destino de la mercadería y fecha estimada de embarque.

También deberá adjuntarse un certificado emitido por un organismo de certificación de productos acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065, validado previamente por el Organismo Argentino de Acreditación.

Los importadores estarán obligados a conservar durante 24 meses la documentación correspondiente a los procedimientos aplicados sobre las prendas para obtener la certificación.

Plazos para autorizar las operaciones

La Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo será la encargada de evaluar las solicitudes y verificar la documentación presentada.

Si detecta observaciones o requiere información adicional, otorgará al solicitante un plazo de diez días hábiles para subsanar los incumplimientos, que podrá ampliarse por otro período similar.

En caso de que el importador no responda al requerimiento, el trámite se considerará desistido y las actuaciones serán archivadas.

También se determina que, cuando transcurran diez días hábiles desde la presentación completa de una solicitud sin que exista una resolución expresa, el interesado podrá realizar la operación de importación.

Una vez notificado el cumplimiento de los requisitos, el importador dispondrá de 90 días hábiles para efectuar el despacho a plaza.

Sanciones por incumplimientos

La resolución establece que, cuando se detecten inconsistencias documentales o físicas al arribo de la mercadería, corresponderá su reembarque al lugar de origen.

El procedimiento deberá concretarse dentro de los 30 días corridos, con los gastos a cargo del importador.

En caso de incumplimientos reiterados, el responsable no podrá iniciar nuevos trámites de importación bajo este régimen durante 36 meses.