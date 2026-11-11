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Policiales Nogoyá

Secuestraron cocaína, marihuana y más de $100.000 tras allanamiento por narcomenudeo

Una persona quedó detenida tras un allanamiento realizado en Nogoyá por una investigación vinculada al narcomenudeo. La Policía secuestró estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y una balanza digital.

11 de Noviembre de 2026
La droga incautada por la policía en Nogoyá
La droga incautada por la policía en Nogoyá Foto: P.E.R

Una persona quedó detenida tras un allanamiento realizado en Nogoyá por una investigación vinculada al narcomenudeo. La Policía secuestró estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y una balanza digital.

En horas de la tarde del martes, la Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento en la ciudad de Nogoyá, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, más de $100.000 en efectivo y otros elementos de interés para la causa. Además, detuvieron a una persona que quedó a disposición de la Justicia.

 

El operativo contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial, ambas dependientes de la Jefatura Departamental Nogoyá.

 

Durante el registro del inmueble, los uniformados incautaron pequeñas cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana, además de una suma de dinero en efectivo superior a los $100.000.

Entre los elementos secuestrados también se encontraron dos teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon y otros objetos considerados de interés para la investigación. Una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

 

La intervención estuvo a cargo del Juzgado de Garantías de Nogoyá, encabezado por el juez Oscar Eduardo Rossi, y de la Unidad Fiscal de Nogoyá, a cargo de la fiscal Sofía Pittaluga.

Temas:

Nogoyá narcomenudeo allanamiento cocaína marihuana Detenido
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