León XIV alertó sobre el dinero, el éxito y la popularidad: “Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración”

El papa León XIV encabezó una vigilia juvenil en Palermo este martes, en el marco de su visita a la Argentina, y pronunció un discurso en el que advirtió sobre los riesgos de convertir el dinero, la popularidad, la apariencia física y el éxito en prioridades absolutas. Ante una multitud reunida en el Monumento a los Españoles, el Pontífice pidió a los jóvenes que defendieran su libertad y no se dejaran dominar por conductas que pudieran perjudicar sus vidas.

El encuentro se desarrolló sobre la avenida del Libertador, donde miles de personas participaron de una jornada que combinó testimonios personales, preguntas al Santo Padre y presentaciones artísticas. Luego de escuchar historias de superación, solidaridad y vocación religiosa, León XIV dirigió un mensaje centrado en los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

“Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes”, expresó al comenzar su intervención. El Papa agradeció el recibimiento y destacó la importancia de compartir un espacio de reflexión con jóvenes provenientes de distintos puntos del país.

La advertencia de León XIV sobre los ídolos actuales

Durante su discurso, el Pontífice cuestionó determinadas conductas sociales que, según explicó, pueden condicionar las decisiones personales y afectar los vínculos entre las personas.

“Queridos amigos, hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, manifestó.

León XIV también se refirió a las consecuencias de buscar permanentemente la aprobación de los demás, especialmente en los espacios digitales. En ese sentido, advirtió que las redes sociales pueden convertirse en escenarios de agresiones, humillaciones y comportamientos perjudiciales. “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos”, señaló.

El Papa pidió no caer en los “placeres que esclavizan”

Otro de los momentos centrales del mensaje estuvo dedicado a las adicciones y a las actividades que, según el Pontífice, pueden generar situaciones de dependencia.

León XIV cuestionó a quienes obtienen beneficios económicos mediante prácticas que afectan la libertad y el bienestar de las personas. En ese contexto, mencionó la pornografía y el consumo de sustancias.

El Santo Padre recordó el testimonio de un joven que había relatado su experiencia de recuperación de las adicciones durante la vigilia. A partir de esa historia, alentó a los presentes a reconocer las situaciones que pueden perjudicarlos y buscar caminos de superación. “Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, expresó.

Posteriormente, reforzó su mensaje con una exhortación a quienes atraviesan dificultades personales. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, sostuvo.

El recuerdo del papa Francisco y su mensaje de inclusión

Durante la vigilia, León XIV también dedicó parte de su intervención a recordar el legado del papa Francisco, especialmente sus enseñanzas dirigidas a los jóvenes. El Pontífice recuperó una expresión que Francisco había pronunciado durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa, en agosto de 2023, cuando insistió en que la Iglesia debía mantener sus puertas abiertas a todas las personas.

“Todos, todos, todos”, recordó León XIV, al citar las palabras de su antecesor. Luego explicó el significado que buscaba transmitir mediante esa expresión y la relacionó con la invitación a vivir la fe cristiana.

“La pronunció con aquella insistencia tan suya, como quien deseaba asegurarse de que nadie se hubiera quedado sin escuchar”, manifestó. En esa línea, propuso una reflexión sobre el compromiso religioso y el acompañamiento comunitario. “Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, expresó.

León XIV anticipó su visita a la Basílica de Luján

En otro tramo de su discurso, el Santo Padre hizo referencia a las actividades previstas para este miércoles en la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina. El Pontífice adelantó que durante su visita bendeciría una cruz destinada a recorrer distintas comunidades, como símbolo de unión y compromiso con la fe.

“Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo”, expresó.

La referencia a Luján formó parte del mensaje de continuidad que León XIV buscó transmitir a los jóvenes, a quienes invitó a mantener el compromiso religioso más allá de los encuentros multitudinarios.

Una vigilia marcada por testimonios y presentaciones artísticas

Antes del discurso papal, distintos jóvenes compartieron experiencias personales relacionadas con las adicciones, la recuperación, el trabajo solidario y la vocación religiosa. Entre ellos estuvo Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien relató cómo logró reconstruir su vida después de atravesar problemas de consumo y vivir en situación de calle. También participaron Agustina Flores, Guadalupe Irupé Echavarría y Franco Pugliese, quienes plantearon inquietudes vinculadas con la solidaridad, la fe y las responsabilidades cotidianas.

La jornada incluyó además espectáculos musicales y artísticos. Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, mientras que Valentino Merlo cantó “Tierra Zanta”. También participaron Maggie Cullen y otros artistas convocados para la vigilia.

De esta manera, el encuentro combinó expresiones culturales con reflexiones sobre las dificultades que atraviesan los jóvenes y el papel de la fe en sus vidas. Al finalizar su mensaje, León XIV retomó la invitación a vivir el cristianismo desde el compromiso personal y comunitario. “Que la Virgen los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”, concluyó el Pontífice.