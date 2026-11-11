La ANMAT prohibió tres dispositivos médicos utilizados en cirugías vasculares

El organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de tres dispositivos médicos utilizados para la cirugía vascular.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de tres dispositivos médicos denunciados como robados. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 7199/2026.
La medida alcanzó a tres unidades específicas de GORE VIABAHN VBX, un dispositivo vascular que se utiliza en determinados procedimientos médicos para tratar problemas en los vasos sanguíneos.
El organismo dispuso la prohibición debido a que los productos habían sido sustraídos y, por ese motivo, no podía garantizarse su trazabilidad ni las condiciones en las que fueron conservados y manipulados después del robo.
La disposición identificó los productos alcanzados por la medida mediante sus modelos, números de serie y fechas de vencimiento.
El primero corresponde al modelo BXA055902H, con número de serie 28350476 y fecha de vencimiento del 2 de febrero de 2027.
Los otros dos dispositivos corresponden al modelo BXA053902H, identificados con los números de serie 29004355A y 29004356A, ambos con vencimiento el 5 de mayo de 2027.
Estos datos permiten distinguir las unidades denunciadas como robadas de otros productos del mismo fabricante que se encuentran habilitados para su utilización.
Por qué se dispuso la prohibición
Los dispositivos alcanzados son prótesis vasculares que se implantan mediante procedimientos médicos especializados. Su utilización requiere condiciones específicas de almacenamiento, conservación y manipulación.
Al tratarse de productos sustraídos, las autoridades sanitarias no pueden verificar que esas condiciones se hayan mantenido ni garantizar la seguridad de las unidades involucradas.
Por ese motivo, la prohibición comprende su utilización, distribución, comercialización y publicidad en todo el territorio nacional.
La medida tiene carácter preventivo y busca impedir que los dispositivos identificados ingresen a los circuitos de atención médica.
Finalmente, ANMAT aclaró, mediante la identificación precisa de los números de serie, el alcance de la disposición: no se trata de una prohibición general de los dispositivos GORE VIABAHN VBX, sino exclusivamente de las tres unidades denunciadas como robadas.