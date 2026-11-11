Viajó desde Nogoyá para ver al Papa y se emocionó: “Lloramos a cada minuto”

La visita del papa León XIV a la Basílica de Luján movilizó a miles de fieles de distintos puntos de Argentina y países vecinos. Entre ellos estuvo Vanesa Fachelo, directora de cámaras de Elonce y oriunda de Nogoyá, quien viajó junto a su familia y una delegación de la Basílica Nuestra Señora del Carmen para participar de la celebración religiosa. Desde las inmediaciones del santuario, compartió en vivo las sensaciones de una jornada que describió como profundamente emotiva.

"Emocionada. Muy contenta. Hemos conseguido estar bastante cerca de la Basílica. Hay mucha gente, pero es hermoso. Todo está muy organizado, todos cantan, sonríen y saludan", relató durante una comunicación con el programa El Despertador, de Elonce.

La peregrina contó que el grupo había llegado a Luján alrededor de las 4 de la madrugada, después de viajar desde Entre Ríos. Durante el recorrido encontraron numerosos colectivos y vehículos que trasladaban fieles hacia el santuario. "Llegamos a las cuatro de la mañana y había muchísima gente, colectivos y combis de todos lados. Es hermoso todo", expresó.

"Lloramos a cada minuto": la emoción de los peregrinos

Facello reconoció que la experiencia había despertado sentimientos intensos entre los integrantes de la delegación entrerriana. "Lloramos a cada minuto. Estamos muy emocionados. Más allá de la figura del Papa, es algo que te mueve, te dan ganas de agradecer, de pedir. Ojalá lo podamos ver", manifestó.

La trabajadora de Elonce explicó que el grupo había conseguido ubicarse a unas tres cuadras de la Basílica, cerca del sector delimitado para el paso del papamóvil.

Desde allí mostró las vallas de seguridad, las pantallas instaladas sobre la avenida y la multitud que aguardaba el comienzo de las actividades. "Estamos muy cerquita. Podríamos haber llegado más cerca, pero se complicaba con los sillones y los bolsos, así que decidimos quedarnos acá", comentó.

Viajó desde Nogoyá para ver al Papa: “Lloramos a cada minuto”

Una peregrinación desde Nogoyá para vivir un momento histórico

La delegación había partido desde Nogoyá con integrantes de la comunidad religiosa vinculada a la Basílica Nuestra Señora del Carmen.

Durante el trayecto, los peregrinos compartieron conversaciones, expectativas y experiencias personales relacionadas con la posibilidad de participar de una misa encabezada por el pontífice.

Facello contó que uno de los sentimientos más repetidos entre los viajeros era la satisfacción de estar presentes, incluso si no conseguían observar al Papa de cerca.

"Lo que coincidíamos todos en la combi y con la gente que encontrábamos en las estaciones de servicio era que no importaba si lo veíamos. Ojalá que sí, pero queríamos sentir esa energía, estar cerca del Papa, respirar el mismo aire", recordó.

Para la entrerriana, la jornada tuvo un significado especial porque pudo compartirla con su familia y su comunidad religiosa. "Cuando vino un Papa anteriormente yo era muy chiquita. Ahora se me dio la posibilidad de poder hacerlo y estoy muy contenta", señaló.

El agradecimiento como principal motivo del viaje

Al ser consultada sobre sus intenciones personales para la celebración, Facello destacó que había viajado principalmente para agradecer. "Agradecer mucho por la familia, por los amigos, por la vida. También hay algunos pedidos especiales, pero creo que el clima es más de agradecimiento que de pedir", expresó.

La peregrina también recordó que durante el año había participado de otra experiencia religiosa significativa, al completar la Peregrinación de los Pueblos, que une Hasenkamp con Paraná.

En ese contexto, mencionó que había atravesado meses de emociones intensas y que la posibilidad de asistir a la celebración de León XIV representaba una experiencia que nunca había imaginado concretar.

"Ha sido un año bastante emotivo, por la salud de nuestra compañera Barbi (Bárbara Brunetti) y en ese marco pudimos hacer la peregrinación y ahora esto de la venida del Papa, que nunca en mi vida creí que iba a poder conocerlo un poco", manifestó.

Miles de fieles y un operativo de organización

Durante la transmisión, Facello describió el movimiento de peregrinos provenientes de diferentes provincias argentinas y de países como Chile y Perú.

Según relató, muchas personas habían realizado vigilias durante la noche y descansaban en los alrededores de la Basílica mientras aguardaban la celebración.

También destacó la organización del ingreso y la asistencia brindada a quienes debieron caminar varios kilómetros para llegar al lugar. "Nos dejaron a siete kilómetros de esta avenida y los organizadores, que tenían chalecos amarillos, nos daban la bienvenida. Nos decían: 'Fuerza, peregrinos, que ya llegan', porque había mucha gente que se cansaba", contó.

A lo largo de la avenida se instalaron pantallas para seguir las actividades, mientras se desarrollaban cantos, oraciones y testimonios de fe. "Hay cantos, rezos y personas que dan sus testimonios de vida. Está todo muy organizado y estamos muy cómodos", aseguró.

De trabajar detrás de cámaras a protagonizar una historia

La participación de Vanesa Facello tuvo una particularidad para el equipo de Elonce. Habitualmente, es la encargada de operar las cámaras y mostrar las imágenes durante las transmisiones televisivas. Sin embargo, esta vez fue ella quien apareció frente a la pantalla para compartir su experiencia.

Desde el estudio de El Despertador, sus compañeros, Rodolfo Robin y Valeria Girard, destacaron la emoción con la que relató el viaje y la importancia de que pudiera participar de la celebración junto a su familia.

Durante la comunicación, Facello intentó acercarse a la zona por donde estaba previsto que circulara el papamóvil para mostrar a los televidentes la ubicación de los peregrinos. "Es una fiesta. La verdad que es hermoso", expresó mientras recorría el sector cercano a la Basílica.

La entrerriana concluyó su participación con la expectativa de presenciar el paso de León XIV y recibir su bendición, después de un viaje que reunió fe, emoción y agradecimiento.