La Selección Argentina inició la preparación para el amistoso con Uruguay en la Bombonera

La Selección Argentina comenzó este martes 10 de noviembre los entrenamientos para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Lionel Scaloni dirigió la primera práctica desde las 10 en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas.

Un grupo de convocados llegó el lunes al complejo que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi. El arribo de los futbolistas marcó el inicio de la concentración, con la actividad en cancha prevista para la mañana siguiente.

Antes de la práctica, Claudio Tapia compartió imágenes desde el gimnasio. El presidente de la AFA mostró en sus redes sociales parte del reencuentro de los jugadores.

El cronograma de entrenamientos en Ezeiza

Según informó DeporTV, la segunda práctica está prevista para el miércoles 11 a las 17. La prensa acreditada podrá observar los primeros 15 minutos de la sesión.

El jueves 12, el plantel volverá a trabajar a las 17. Será el último ensayo antes del clásico rioplatense y se desarrollará a puertas cerradas.

Ese mismo día, Scaloni brindará una conferencia de prensa. La comparecencia será en la víspera del primero de los dos compromisos de noviembre.

Las novedades de la convocatoria sin Messi

La doble fecha será la primera de la Selección Argentina tras la despedida de Lionel Messi. Scaloni convocó a 28 futbolistas para los amistosos, en los que podrá probar variantes en el inicio de esta etapa.

Una de las novedades es la primera citación de Aaron Anselmino al seleccionado mayor. El defensor tendrá la oportunidad de trabajar con el grupo durante la preparación para ambos partidos.

El entrenador también volvió a convocar a Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. Sus regresos amplían las opciones del cuerpo técnico para armar la defensa.

Cuándo juega la Selección Argentina

El amistoso ante Uruguay se disputará el viernes 13 de noviembre a las 20. La Bombonera será la sede del clásico, el primero de los dos encuentros de esta ventana internacional.

El segundo partido se jugará el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica. La sede será el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El horario del encuentro en Córdoba quedó pendiente de confirmación en el cronograma difundido. Con ese amistoso, la Selección Argentina cerrará su actividad de 2026.