León XIV recibió, a través de su secretario, el reclamo ambiental de Gualeguaychú

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú logró entregar una carta dirigida al papa León XIV, en la que solicitó su intervención para que se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y se evite la instalación de nuevas industrias contaminantes sobre el río Uruguay. La misiva fue recibida el lunes 9 de noviembre por un secretario del Pontífice, durante un encuentro realizado en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La entrega fue confirmada por Nahuel Gieco, quien participó del encuentro con el Mundo del Trabajo por invitación del Vaticano, en su carácter de secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, una organización federal con 50 años de trayectoria.

“Una carta fue entregada a un arzobispo y otra copia al secretario del Papa, la persona que recibía lo que iba dirigido a él. Le expliqué de qué se trataba la carta y la guardó junto a otras cosas que le habían dado”, relató Gieco a R2820. El ambientalista presenció la ceremonia a unos diez metros del lugar desde donde habló León XIV.

Qué le pidió la Asamblea Ambiental al Papa

El documento solicitó al Pontífice que acompañe el reclamo por el cumplimiento del fallo de La Haya, vinculado con el conflicto por la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay. También pidió que no se autoricen nuevos emprendimientos industriales de gran escala que puedan generar contaminación en la cuenca.

“De alguna manera le solicitamos al Papa que nos ayude a que el fallo de La Haya realmente se respete y que no se autoricen nunca más megaindustrias contaminantes sobre el río Uruguay ni su cuenca”, explicó Gieco.

La carta también planteó la necesidad de revertir lo que la Asamblea considera retrocesos en las políticas públicas de protección ambiental de Argentina. El pedido fue presentado bajo el concepto del cuidado de la “casa común”, en referencia a la responsabilidad colectiva sobre el ambiente.

Los cuestionamientos a la planta de UPM

En el documento, la Asamblea repasó los principales antecedentes del conflicto ambiental y cuestionó el funcionamiento de la planta de celulosa de Fray Bentos, anteriormente conocida como Botnia y actualmente operada por UPM.

Según sostuvo la organización, la Corte Internacional de Justicia evaluó una producción de un millón de toneladas anuales, mientras que la planta produce actualmente 1.300.000 toneladas. La Asamblea advirtió, además, sobre posibles planes de ampliación de esa capacidad sin una nueva revisión ambiental.

Estas afirmaciones fueron incluidas en la carta como parte de los cuestionamientos de la organización, que denunció un incumplimiento sistemático del fallo internacional y reclamó mayores controles sobre las actividades industriales desarrolladas en la cuenca del río Uruguay.

Recordaron la histórica lucha contra las papeleras

La misiva también recuperó los principales acontecimientos de la movilización ambiental de Gualeguaychú, entre ellos el Abrazo al río Uruguay de 2007, que, según recordó la Asamblea, reunió a más de 130.000 personas.

Además, mencionó la presentación del conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la relocalización del proyecto de ENCE y el fortalecimiento de la conciencia ambiental como parte de los resultados de aquella movilización.

Gieco consideró que una eventual intervención del Papa podría contribuir a dar visibilidad internacional al reclamo. En ese sentido, sostuvo que Gualeguaychú alcanzó reconocimiento fuera del país tanto por su Carnaval como por la lucha contra las papeleras.

“He viajado por todo el mundo, estuve en todos los continentes menos en la Antártida, y siempre alguien me hace referencia a Gualeguaychú por el tema de las papeleras”, relató.

El llamado a mantener viva la conciencia ambiental

Más allá de la entrega de la carta, Gieco planteó la importancia de recuperar el protagonismo de la Asamblea Ciudadana Ambiental como espacio de participación, denuncia y defensa del ambiente.

“Los primeros 23 años de lucha fueron totalmente intensos y tuvimos hitos muy importantes, pero todavía faltan los próximos 100 años de luchas ambientales”, afirmó.

El ambientalista también destacó la necesidad de transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones. “Las luchas no pueden morir en nosotros. Tenemos que estar permanentemente formando a los jóvenes y a las familias para que haya una conciencia ambiental sólida, cada vez más profesionalizada y que se sostenga en el tiempo”, expresó.

En su tramo final, la carta apeló a las enseñanzas ambientales de la Iglesia y al compromiso con las generaciones futuras. “No escribimos desde el resentimiento, sino desde la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Al igual que usted, queremos ser buenos ancestros para las generaciones venideras”, concluyó el documento.