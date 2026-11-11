Cadetes de la Policía de Entre Ríos acompañaron al papa León XIV en Córdoba

Estudiantes de segundo año de la Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá” participaron de las actividades institucionales durante la visita del papa León XIV a Córdoba, donde el Pontífice celebró una misa ante más de 600.000 personas.
Cadetes de segundo año de la Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”, de la Policía de Entre Ríos, participaron de las actividades desarrolladas durante la visita del papa León XIV a Córdoba. La comitiva representó a la fuerza de seguridad entrerriana en el encuentro religioso que reunió a miles de fieles y contó con la presencia de distintas instituciones.
Los futuros oficiales formaron parte del acompañamiento institucional durante la jornada del martes, cuando el Pontífice celebró una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar. La participación permitió que la institución policial entrerriana estuviera representada en uno de los principales acontecimientos de la visita papal a Argentina.
La presencia de los cadetes se produjo en el marco de la gira sudamericana de León XIV, que comenzó en Uruguay, continuó en Argentina y tenía previsto seguir este miércoles en Perú.
Una misa multitudinaria y el mensaje del Papa
Durante su paso por Córdoba, León XIV celebró una misa ante más de 600.000 personas, en la que recordó las figuras del Cura Brochero y Mamá Antula, dos referentes de la historia religiosa argentina.
En su mensaje, el Pontífice convocó a sacerdotes y religiosos a mantener su compromiso con la evangelización y los alentó a buscar nuevas formas de acercarse a las comunidades. También hizo referencia a las dificultades sociales que atraviesan distintos sectores de la población.
“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, expresó León XIV, quien además invitó a construir una Iglesia que continuara el camino de cercanía y compromiso social promovido por Francisco.
Tras las actividades en Córdoba, el Papa regresó a Buenos Aires, donde participó de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo.
Una visita histórica para Argentina
La llegada de León XIV marcó la primera visita de un pontífice a Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó un recorrido de seis días por Buenos Aires y otras ciudades del país.
En ese contexto, la participación de los cadetes de la Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá” formó parte de la representación institucional de Entre Ríos durante las actividades religiosas realizadas en Córdoba.
La jornada reunió a fieles de distintas provincias y a representantes de instituciones de seguridad, en el marco de uno de los encuentros más convocantes de la visita del Papa al país.