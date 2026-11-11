Clubes de Paraná se unen para ayudar a los damnificados por la creciente del río  

Clubes se unen para ayudar a los afectados por la crecida del río Paraná

La Liga Paranaense de Fútbol abrió la inscripción para aquellos clubes interesados en ofrecer sus instalaciones como puntos de recepción de donaciones.

La iniciativa busca colaborar con las familias afectadas por la creciente del río Paraná, que atraviesan un difícil momento en la zona costera de la capital entrerriana.

En la sede central de la Liga Paranaense de Fútbol, ubicada en calle Córdoba 53, se reciben donaciones de 8 a 16 horas. Se necesitan especialmente agua, lavandina, pañales y ropa.

Las instituciones que deseen sumarse deberán acercar a la sede de la Liga los siguientes datos: nombre del club, nombre y apellido del responsable y número de teléfono celular.

Hasta el momento están adheridos los siguientes clubes:

1. Asociación Civil Club Atlético VF

Responsable: Pamela Guadalupe Flores.

Teléfono: 343 446 2421.

Horarios: de 8 a 20 horas.

2. Arenas FC – Complejo La Glorieta

Dirección: Juez Lothringer 850.

Días y horarios: lunes, miércoles y viernes, de 15:30 a 20 horas.

Responsables: Silvia Didb y Fabián Montero.

Teléfono: 343 572 7574.

3. Club San Miguel

Dirección: 1.º de Mayo y Burmeister.

Horarios: de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

4. Los Toritos

Dirección: Aeberhard y Fraternidad.

Días y horarios: lunes a viernes, de 18 a 20 horas.

5. Club Atlético Don Bosco

Dirección: Avenida Don Bosco 485.

Responsable: Julieta Alarcón (secretaria del club).

Teléfono: 343 480 5809.

Punto de recepción de donaciones.

6. Club Atlético Peñarol

Dirección: Pirán e Ituzaingó.

Horarios de recepción: de 10 a 12 y de 18 a 20 hs.

Responsable: Jorge Montenegro.

Contacto: 343 6107909.

La Liga Paranaense invita a todos los clubes a sumarse a esta red solidaria y colaborar con las familias que más lo necesitan.