Caso Micaela García: la Justicia escucha los alegatos finales en el nuevo juicio a Néstor Pavón

Juicio a Pavón: comienzan los alegatos por el femicidio de Micaela.

Los alegatos en el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García marcarán este miércoles el cierre del debate oral en los Tribunales de Gualeguay. La Fiscalía y la querella solicitarán prisión perpetua para el acusado, mientras que la defensa reclamará su absolución.

Antes de las exposiciones finales, está prevista la declaración de Ariel Olivera, último testigo convocado. Pavón lo mencionó durante su testimonio del martes y se espera que aporte información vinculada con la versión sostenida por el acusado.

Posteriormente, los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb presentarán sus conclusiones, al igual que los querellantes Marcelo Boeykens y José Iparraguirre, representantes de la familia de Micaela. Los defensores Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto expondrán los argumentos para solicitar la absolución.

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La declaración de Pavón antes de los alegatos

La jornada llega después de que Pavón declarara durante casi cuatro horas. El acusado negó haber participado del crimen y rechazó las acusaciones formuladas por Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el femicidio.

"Soy inocente, yo no tuve nada que ver", sostuvo ante el tribunal. Durante el interrogatorio, la Fiscalía también lo confrontó con contradicciones entre sus declaraciones sobre el automóvil utilizado por Wagner y su posterior traslado hacia Buenos Aires.

El proceso busca determinar si Pavón tuvo responsabilidad como coautor del crimen ocurrido en abril de 2017. Su anterior condena por encubrimiento fue dejada sin efecto por la Corte Suprema en diciembre de 2024.

Vigilias y reclamos de justicia en Entre Ríos

En la noche previa a los alegatos, organizaciones feministas y transfeministas realizaron una vigilia frente a los Tribunales de Paraná. También hubo convocatorias en distintas localidades entrerrianas.

"Estamos mirando a la Justicia. La Justicia no puede volver a darnos la espalda", expresó Nadia Burgos durante la concentración, en la que se renovó el pedido de justicia por Micaela.

Con las exposiciones de las partes concluirá el debate judicial. Luego, el tribunal deberá resolver sobre la responsabilidad penal de Pavón en el femicidio que conmocionó a Entre Ríos y dio origen a la Ley Micaela.