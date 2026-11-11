Una multinacional cerró una fábrica en Argentina y despidió a 61 trabajadores: "Difícil e inevitable"

La multinacional Stanley Black & Decker cerró su planta industrial de Justo Daract, en la provincia de San Luis, y despidió a 61 trabajadores, en una decisión que generó preocupación por el impacto laboral y económico en la región. La empresa argumentó que la medida respondió a cambios en las condiciones del mercado argentino, principalmente por la competencia de productos importados.

El cierre fue comunicado este martes, cuando los empleados llegaron a las instalaciones alrededor de las 6 de la mañana para comenzar su jornada laboral. En lugar de ingresar a sus puestos habituales, encontraron personal de seguridad privada, abogados y representantes de Recursos Humanos, quienes les notificaron el cese de las actividades, publicó MDZ.

La fábrica se dedicaba a la producción de discos abrasivos y lijas, utilizados en diferentes actividades industriales, entre ellas la minería. Según los trabajadores, el establecimiento había experimentado una reducción sostenida de personal durante los últimos años, al pasar de aproximadamente 105 empleados a unos 60.

La empresa explicó los motivos del cierre

A través de un comunicado oficial, Stanley Black & Decker calificó la decisión como "difícil e inevitable" y explicó que formó parte de una revisión integral de sus operaciones en Argentina.

La compañía señaló que las condiciones del mercado local y la competencia de productos importados habían afectado la continuidad de la producción en Justo Daract.

No obstante, aclaró que el cierre de la planta no significaba su salida del país. "Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión", sostuvo la multinacional, que cuenta con más de 30 años de actividad en el mercado nacional.

Además, aseguró que mantendrá sus operaciones comerciales, sus vínculos con distribuidores y socios locales, y la atención a sus clientes. También manifestó su intención de acompañar a los empleados despedidos durante el proceso de transición y búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Conflicto por el pago de las indemnizaciones

Uno de los principales puntos de conflicto surgió por la decisión empresarial de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinados supuestos de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.

Bajo ese encuadre, la compañía pretende abonar el 50% de las indemnizaciones que corresponderían por despido sin causa. Sin embargo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) rechazó esa interpretación y reclamó el pago completo de las liquidaciones, conforme al artículo 245 de la misma normativa.

El secretario general de AOMA San Luis, Leandro Pérez, cuestionó la postura de la empresa y sostuvo que no existían fundamentos suficientes para aplicar una reducción indemnizatoria.

El dirigente señaló que Stanley Black & Decker no había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis ni se había declarado en quiebra. También remarcó que la multinacional continuaba desarrollando actividades en otras localidades argentinas bajo la misma razón social.

Ante esta situación, el sindicato inició acciones legales para exigir que los trabajadores reciban el 100% de las indemnizaciones correspondientes.

Los trabajadores permanecen dentro de la fábrica

Tras recibir las notificaciones de despido, los empleados resolvieron permanecer en las instalaciones industriales mientras avanzaban las gestiones sindicales.

La medida tuvo como objetivo resguardar los bienes de la fábrica y reclamar garantías sobre el pago de las indemnizaciones.

"No nos vamos a mover de acá ni a levantar la guardia hasta que estén dadas las garantías y la seguridad de cobro de cada compañero", advirtió Pérez.

Paralelamente, AOMA inició gestiones ante el Ministerio de Trabajo para buscar una solución al conflicto y garantizar los derechos laborales de los afectados.

De acuerdo con la información difundida, entre los trabajadores desvinculados había personal de producción, administración, ingeniería y compras.

El impacto del cierre en la economía regional

El cierre de Stanley Black & Decker también generó preocupación en Justo Daract y Villa Mercedes, localidades vinculadas con la actividad de la planta.

Parte de los trabajadores administrativos, ingenieros y empleados del área de compras residían en Villa Mercedes, por lo que las consecuencias de la decisión empresarial se extendieron más allá de la ciudad donde funcionaba el establecimiento.

La situación se produjo en un contexto de dificultades para distintos sectores industriales, que enfrentan cambios en las condiciones de producción, competencia externa y reducción de sus estructuras laborales.

Un informe del Observatorio de Condiciones de Trabajo (OCT-CITRA/CONICET), citado en la información sobre el cierre, señaló que tres sectores que registraron crecimiento de actividad desde diciembre de 2023, minería, intermediación financiera y hotelería, perdieron conjuntamente cerca de 30.000 puestos de trabajo registrados.

En particular, el estudio indicó que la actividad de minas y canteras creció un 29,5%, mientras que el empleo registrado del sector disminuyó casi un 8%.

Mientras tanto, los trabajadores despedidos de Stanley Black & Decker continuaron con su reclamo para obtener el pago íntegro de las indemnizaciones, en medio de la incertidumbre por el futuro laboral de las familias afectadas.