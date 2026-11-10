Abrieron las inscripciones para estudiar Producción Avícola en Crespo: requisitos y salida laboral

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, una carrera gratuita de tres años que se dicta en el Instituto Tecnológico Universitario de Crespo, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología. La inscripción comenzó el 2 de noviembre y permanecerá habilitada hasta el 5 de febrero de 2027, mediante un trámite completamente virtual.

El coordinador de la carrera, Fabián García, explicó a Elonce que la propuesta académica se ofrece desde 2004 y cuenta con una matrícula integrada por estudiantes de distintas localidades entrerrianas y otras provincias. Además, destacó la salida laboral de la tecnicatura y anticipó que la universidad trabaja en una modificación del plan de estudios para incorporar una licenciatura a partir de 2028.

“Es una tecnicatura que tiene una duración de tres años, son 33 materias y tiene una muy buena salida laboral. En la UADER la educación es pública y gratuita, y todos los años tenemos una buena matrícula en esta carrera”, señaló García a Elonce.

Cómo inscribirse en la Tecnicatura en Producción Avícola y Granja

El trámite de inscripción se realiza a través del sitio web de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, en el apartado destinado a ingresantes. Los interesados deben crear una cuenta en el sistema SIU Guaraní mediante una dirección de correo electrónico y completar los datos solicitados.

García precisó que en marzo se desarrollará un curso de ingreso de un mes, durante el cual los estudiantes podrán presentar la documentación requerida, como el certificado de estudios secundarios y otros comprobantes administrativos.

La propuesta está dirigida a jóvenes que finalizaron la escuela secundaria, aunque también contempla el ingreso de personas mayores de 25 años que no hayan completado ese nivel educativo, mediante el régimen de admisión previsto para esos casos.

Abrieron las inscripciones para estudiar Producción Avícola en Crespo

Cursado presencial y horarios para quienes trabajan

La carrera se dicta de manera presencial, con clases de 17 a 23 horas, una franja horaria pensada para facilitar la asistencia de estudiantes que trabajan durante el día. La sede funciona en la planta alta del edificio ubicado en la intersección de las calles 3 de Febrero e Hipólito Yrigoyen, en Crespo.

El coordinador explicó que aproximadamente el 50% de los estudiantes proviene de localidades fuera de Crespo, entre ellas distintas ciudades de los departamentos Paraná, Victoria, Diamante, La Paz y Federal. También concurren alumnos de Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Misiones.

Según García, varios estudiantes que llegan desde otras localidades se instalan en Crespo y consiguen empleo mientras cursan la carrera. El crecimiento de la matrícula de otras provincias fue vinculado con la demanda de formación específica para una actividad productiva que se desarrolla en distintas regiones del país.

Prácticas en empresas y formación para el sector avícola

El plan de estudios combina materias técnicas vinculadas con la producción avícola, la sanidad y la nutrición animal, junto con contenidos de administración de empresas, derecho laboral y aspectos impositivos. Esta formación busca preparar a los egresados tanto para desempeñarse en establecimientos productivos como para participar en tareas de gestión.

García destacó que las visitas a empresas y la participación en actividades del sector constituyen una parte importante de la formación. Los estudiantes recorren establecimientos de la región y asisten a ferias, seminarios y congresos relacionados con la producción animal.

Entre las experiencias mencionadas, el coordinador recordó visitas a la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, en Santa Fe, y la participación en exposiciones vinculadas con la producción porcina y avícola en Buenos Aires.

La UADER proyecta una licenciatura a partir de 2028

Una de las principales novedades anunciadas por García fue la modernización del plan de estudios. Según explicó, la UADER trabaja para que en 2028 comience a dictarse la Licenciatura en Granja y Producción Avícola, una carrera de grado con una duración prevista de cuatro años.

“Estamos trabajando con las otras sedes de la UADER. Para el año 2028 va a ser licenciatura”, adelantó el coordinador, quien indicó que la propuesta también se dicta en Gualeguay, Basavilbaso y Santa Elena.

De acuerdo con lo explicado, los estudiantes que ingresen en 2027 podrán continuar su formación dentro del nuevo esquema académico. La tecnicatura permanecería como título de pregrado, con una duración de dos años, mientras que la licenciatura permitiría completar una formación universitaria de cuatro años.

García vinculó estos cambios con la necesidad de contar con personal capacitado para la cadena avícola. Los interesados en comenzar la carrera durante 2027 pueden realizar la inscripción hasta el 5 de febrero a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.