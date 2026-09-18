Estudiante entrerriano creó una aplicación para granjas que ya gestiona datos de casi 400.000 aves

Granja Control fue desarrollada por Gregorio Santolaya como trabajo final de su carrera y luego se convirtió en un emprendimiento. La aplicación utiliza ciencia de datos para mejorar la gestión avícola y ya funciona en 11 granjas con casi 400.000 aves.
Un estudiante entrerriano creó una aplicación para granjas avícolas que permite centralizar información productiva, mejorar la trazabilidad y analizar grandes volúmenes de datos. Se trata de Gregorio Santolaya, alumno avanzado de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola del ITU|FCyT, quien desarrolló Granja Control.
Oriundo de Federación, Santolaya se trasladó a Crespo para cursar sus estudios universitarios. Según un informe del ITU, la herramienta nació en abril de 2026 como parte de su Trabajo de Integración Final, pero posteriormente dio un nuevo paso y fue lanzada comercialmente.
"La app nació en abril de este año como un proyecto de Trabajo de Integración Final en la Tecnicatura, y luego la lancé comercialmente", explicó. Actualmente, el sistema funciona en 11 granjas que reúnen casi 400.000 aves en producción, entre parrilleros, ponedoras y reproductores pesados.
De un proyecto universitario a las granjas
Granja Control funciona bajo la modalidad SaaS —Software como Servicio— y ofrece diferentes planes según el volumen de aves. Su creador explicó que la formación universitaria resultó fundamental para determinar qué información debía incorporarse al sistema.
"Mi formación en el ITU me dio el marco técnico-productivo, desde nutrición y producción avícola hasta genética, para identificar qué variables eran realmente relevantes de sistematizar", afirmó Santolaya. A ello sumó su experiencia en empresas del sector, que le permitió contrastar el desarrollo con problemas concretos de las granjas.
Según detalló, una de las dificultades detectadas fue la falta de trazabilidad y sistematización de la información, que todavía suele registrarse manualmente. La plataforma incorpora un historial de modificaciones que permite conocer quién realizó cada cambio.
Qué información permite analizar
La aplicación centraliza variables relacionadas con alimentación, consumos, pesos, planes vacunales, curvas de postura, incubación y fertilidad, entre otros indicadores. También posibilita cruzar información entre diferentes lotes y usuarios.
De esta manera, por ejemplo, pueden compararse curvas de postura de una misma línea genética entre lotes de distintas semanas. Para Santolaya, ese procesamiento permite encontrar comportamientos o diferencias que serían difíciles de advertir mediante registros dispersos.
El estudiante trabaja personalmente en el desarrollo de la plataforma, mientras que Franco Sasia, amigo y compañero con quien cursa el último año de la tecnicatura, colabora en las tareas de mantenimiento vinculadas con las granjas.
El desafío de producir a partir de datos
Santolaya diferenció su propuesta de otros programas destinados al inventario, formulación nutricional o registro productivo. Según explicó, Granja Control apunta especialmente a la ciencia de datos y suma asistencia técnica para interpretar la información recopilada.
El objetivo es que los registros históricos permitan evaluar el desempeño de cada lote y detectar oportunidades de mejora. En una actividad caracterizada por grandes volúmenes productivos y márgenes ajustados, consideró que contar con información precisa puede contribuir a incrementar la eficiencia.
"La ciencia de datos nos enseña que quien no tome decisiones en base a datos se condena en una avicultura cada vez más competitiva", sostuvo Santolaya al proyectar el crecimiento de una iniciativa que comenzó en las aulas y ya encontró aplicación concreta en el sector productivo.