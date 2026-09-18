Torneo Clausura: arranca la fecha 10 con Boca-San Lorenzo como el gran atractivo

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes 18 de septiembre con dos encuentros. Central Córdoba recibirá a Defensa y Justicia desde las 18 en el estadio Único Madre de Ciudades, en el partido que abrirá oficialmente la jornada.

Más tarde, a las 21.15, Racing enfrentará a Sarmiento en Avellaneda por la Zona B. La Academia llega necesitada de una recuperación después de un comienzo complicado de campeonato, mientras que el conjunto de Junín se encuentra entre los primeros lugares de su grupo.

En la Zona A, Defensa y Justicia comenzará la fecha con 17 puntos y buscará acercarse a Instituto, líder con 19. Central Córdoba, en cambio, marcha último con siete unidades y necesita sumar para aproximarse a los puestos de clasificación.

Cinco partidos para el sábado

La actividad del Torneo Clausura continuará el sábado desde las 14.30, cuando Gimnasia de La Plata reciba a Banfield por la Zona B y, simultáneamente, Gimnasia de Mendoza enfrente a Deportivo Riestra por la Zona A.

A las 16.45, Unión será local de Independiente en Santa Fe. Más tarde, desde las 19, River recibirá a Huracán en el Monumental, en uno de los encuentros destacados de una Zona B que tiene a Argentinos Juniors como líder.

El cierre del sábado llegará a las 21.15 con Instituto-Talleres en Córdoba. El conjunto de Alta Córdoba comienza la jornada en lo más alto de la Zona A con 19 puntos y buscará sostener esa posición ante su clásico rival.

San Lorenzo-Boca, el plato fuerte del domingo

El clásico entre San Lorenzo y Boca será el partido central del domingo. Se jugará desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro y tendrá importancia para la pelea por los puestos de clasificación de la Zona A: el Xeneize comienza la fecha con 14 puntos y el Ciclón con 11.

A las 17 habrá dos encuentros en simultáneo. Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors por la Zona B, mientras que Platense se enfrentará con Newell’s por la Zona A.

El partido se jugará en el Nuevo Gasómetro.

La programación dominical seguirá a las 19.15 con Belgrano ante Estudiantes de Río Cuarto y terminará a las 21.30 con Vélez-Tigre, el partido interzonal correspondiente a esta décima jornada.

La fecha terminará el lunes

El lunes 21 comenzará con Aldosivi-Atlético Tucumán a las 14.30. El conjunto marplatense intentará mejorar su campaña en la Zona B, donde inicia la jornada con cinco unidades.

Desde las 19, Barracas Central será local de Independiente Rivadavia de Mendoza. El cierre de la fecha llegará a las 21.15, cuando Lanús reciba a Estudiantes de La Plata por la Zona A.

Tras nueve jornadas, Instituto lidera la Zona A con 19 puntos, seguido por Vélez y Defensa y Justicia con 17, mientras que Argentinos Juniors encabeza la Zona B con 18. La décima fecha del Torneo Clausura se extenderá así desde este viernes hasta el lunes, con 15 partidos y el clásico San Lorenzo-Boca como principal atractivo.

Programación

Viernes 18 de septiembre

18.00: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A)

21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

14.30: Gimnasia vs. Banfield (Zona B)

14.30: Gimnasia (M) vs. Deportivo Riestra (Zona A)

16.45: Unión (SF) vs. Independiente (Zona A)

19.00: River vs. Huracán (Zona B)

21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A)

Domingo 20 de septiembre

14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A)

17.00: Rosario Central vs. Argentinos (Zona B)

17.00: Platense vs. Newell's (Zona A)

19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B)

19.00: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

21.15: Lanús vs. Estudiantes de La Plata (Zona A)