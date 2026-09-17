Leonardo Ponzio en River: dejó de ser interino y firmó hasta agosto de 2027

Leonardo Ponzio en River continuará al frente del primer equipo luego de un comienzo con tres victorias consecutivas. El entrenador firmó contrato hasta el 31 de agosto de 2027 y dejó atrás su condición de interino.
Leonardo Ponzio en River dejó oficialmente de ser entrenador interino y firmó un contrato que se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027. La decisión fue formalizada este jueves durante una reunión de la Comisión Directiva del club de Núñez, después de un comienzo perfecto del exmediocampista al frente del primer equipo.
Ponzio asumió de manera interina a fines de agosto y rápidamente consiguió resultados positivos: ganó los primeros tres partidos que dirigió y sumó nueve puntos sobre nueve posibles. La racha permitió al Millonario recuperar terreno en el Torneo Clausura y mantener abierta la pelea por volver a disputar la Copa Libertadores.
La formalización del vínculo también responde a una cuestión reglamentaria. El marco que regula la actividad de los directores técnicos establece un límite para los interinatos sin contrato registrado y contempla una duración mínima para los vínculos profesionales. Por ese motivo, River debía regularizar la situación de Ponzio para que pudiera continuar en el banco.
De interino a entrenador principal de River
La Comisión Directiva encabezada por el presidente Stefano Di Carlo resolvió oficializar a Ponzio como entrenador principal. El vínculo tiene una extensión de un año y se prolongará hasta fines de agosto de 2027, aunque su continuidad deportiva seguirá vinculada a la evolución del equipo.
El exmediocampista había tomado el plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet. River comunicó entonces que uno de sus máximos referentes de los últimos años asumiría de manera interina, destacando sus 17 títulos conquistados como futbolista durante sus dos ciclos en la institución.
Desde entonces, el equipo respondió con resultados. Ponzio comenzó su etapa como entrenador principal con una victoria por 3-2 frente a Banfield como visitante y luego consiguió otros dos triunfos que consolidaron su arranque al frente del plantel.
Tres triunfos consecutivos en el comienzo del ciclo
El segundo compromiso terminó con victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia, en un encuentro en el que River mostró algunos de sus mejores pasajes futbolísticos desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.
Luego llegó un partido mucho más ajustado frente a Atlético Tucumán. El Millonario consiguió imponerse por 2-1 de manera agónica y completó así sus primeras tres presentaciones con puntaje ideal.
De esta manera, Ponzio consiguió tres victorias consecutivas desde que tomó el mando del plantel profesional. Además de los resultados, su desembarco estuvo acompañado por una fuerte presencia de hinchas de River tanto en el Monumental como en los encuentros disputados fuera de Núñez.
El desafío de volver a la Copa Libertadores
El principal desafío deportivo para el flamante entrenador será mejorar la posición de River tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual, con el objetivo de conseguir un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.
Después de los primeros encuentros del ciclo, el Millonario logró regresar a puestos de clasificación en la Zona B del Torneo Clausura. El equipo se ubica séptimo, con 13 puntos, y mantiene expectativas de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.
La situación en la tabla anual todavía exige una recuperación. River marcha sexto con 42 unidades y se encuentra a tres puntos del último puesto que otorga acceso a la próxima Copa Libertadores, por lo que los encuentros que restan de la temporada serán determinantes.
Ponzio y una nueva etapa de su historia con River
La llegada al banco representa un nuevo capítulo en la extensa relación de Leonardo Ponzio con River. Como futbolista, el santafesino se convirtió en uno de los principales referentes de la institución durante sus dos etapas con la camiseta de la banda roja, publicó NA.
Tras su retiro como jugador profesional, continuó vinculado al club y ocupó diferentes funciones relacionadas con la estructura futbolística. Su desembarco como entrenador del plantel superior se produjo inicialmente como una solución transitoria, pero los primeros resultados acompañaron su trabajo.
Ahora, con el nuevo contrato firmado, Leonardo Ponzio en River dejó formalmente atrás el interinato y quedó habilitado para continuar conduciendo al primer equipo. Su vínculo se extenderá hasta agosto de 2027, mientras el Millonario afronta una etapa decisiva de la temporada con la clasificación a la próxima Copa Libertadores como uno de sus principales objetivos.