Motociclista entrerriano se consagró campeón argentino: "Estaba obligado a ganar todo"

El concordiense ganó en Argentina y competirá en Italia

El motociclismo entrerriano volvió a celebrar un título nacional. El concordiense Juan José Coduri se consagró campeón argentino en la categoría Graduados 125 cc tras imponerse en la definición disputada en el circuito de Cañada Rosquín, en Santa Fe. Con esta conquista, alcanzó su cuarto campeonato en la categoría y el sexto título argentino de su trayectoria.

El piloto llegó a la última fecha con una desventaja de ocho puntos, pero una actuación impecable le permitió revertir el campeonato y quedarse con la corona.

Una remontada para quedarse con el campeonato

Coduri explicó que la definición exigía ganar prácticamente todo para tener posibilidades de ser campeón.

“Fue un campeonato bastante remado viniendo desde atrás. Llegué con una diferencia de ocho puntos a la final, donde el puntaje era puntaje y medio. Estaba obligado a ganar todo y también dependía del puesto de mi rival”, relató.

La remontada comenzó el sábado con la pole position y continuó el domingo con una nueva victoria en la clasificación.

“Pude hacer la pole el sábado, donde sumé ese punto y medio muy importante. Después gané la clasificación del domingo y él terminó quinto, lo que me dio un poco más de margen para poder campeonar en la final”, señaló.

Seis títulos nacionales y una nueva meta en Europa

El concordiense repasó su exitosa carrera y recordó que sus primeros campeonatos nacionales llegaron en 2003 y 2023, antes de consolidarse como una de las referencias de la categoría Graduados 125 cc.

“Pudimos coronarnos por cuarta vez en la categoría. Es el sexto título en total para mí a nivel nacional, así que estoy muy contento”, expresó.

Aunque nació en Concordia, actualmente reside en la ciudad santafesina de Gálvez, donde formó su familia y desarrolla gran parte de su actividad deportiva.

“Hay gente de muchas partes de Entre Ríos y de Santa Fe que me adoptó y me hace el aguante en cada carrera”, destacó sobre el acompañamiento de su hinchada.

Italia y el Mundial de Flat Track, los próximos desafíos

Tras la consagración, Coduri no tendrá descanso. El próximo lunes viajará a la ciudad italiana de Terenzano para disputar una fecha doble del campeonato nacional de ese país, una experiencia que considera clave para su crecimiento deportivo.

“Vamos a aprovechar esta oportunidad de viajar a Italia, a aprender una disciplina nueva porque es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a correr en Argentina”, afirmó.

Además, confirmó que en octubre participará de la fecha doble del Mundial de Flat Track. “También vamos a estar participando en octubre en la fecha doble del Mundial de Flat Track en Totoras, Santa Fe”, anunció el campeón argentino.